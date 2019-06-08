الامارات | المواقع الأميركية تصفق لزورق «فيكتوري»

شكرا لقرائتكم خبر عن المواقع الأميركية تصفق لزورق «فيكتوري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرزت المواقع المختصة بالزوارق السريعة وسباقات الإثارة والمتعة انتصار زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، في جائزة بحيرة أوزاكس الكبرى للزوارق السريعة - الجولة الثانية من بطولة العالم 2019، والتي استضافتها ولاية ميسوري الأميركية في الأول من شهر يونيو الجاري

ونقلت مواقع «سبيد أون زي واتر» و«باور بووت نيشين» و«ليك إكسبو»، التي تخدم مجال الرياضات البحرية ورياضة الزوارق السريعة، خبر الفوز التاريخي لزورق فيكتوري في سباق الفئة الأولى، حيث عانق زورق فيكتوري 3، بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، انتصاره الأول في البطولة العالمية أمام المنافسين الكبار في الفئة الأولى، خصوصاً زورق الفريق الأميركي العريق مس غيكو 113، بقيادة الأميركي جيمس شيبارد والبريطاني المخضرم ستيف كرتيس، وكذلك الزورق الأسترالي الإيطالي 222 أوف شور، بقيادة الأسترالي دارين نيكلسون والإيطالي جيوفاني كاربيتيلا.

وأبهر أمراء البحار سفراء رياضة الإمارات في زورق فيكتوري 3، الجمهور الأميركي العريض الذي تابع المنافسات في موقع الحدث وعبر قنوات التلفزة المحلية هناك، حيث كان انتصار أبناء الإمارات الحدث الأبرز في التجمع الرياضي البحري الكبير، والذي جمع أكثر من 50 فريقاً تنافست في ألقاب فئات مختلفة، من بينها الفئة الأولى التي شارك في منافساتها سفراء الإمارات في فريق الفيكتوري تيم، إضافة إلى فئات سوبر كات وبي 1 ويوبر ستوك، وفي إكستريم وسوبر، وفي إكستريم وبرو ستوك، وفي وبي 1 سوبر ستوك، والفئات 2 و3 و4 و5 و6. ومنح هذا الفوز الكبير، الذي جاء على حساب الزورق الأميركي الأشهر عالمياً «مس غيكو 113»، والفريق الأسترالي الإيطالي «222 أوف شور»، زورق «فيكتوري 3» بقيادة الثنائي الطائر سالم العديدي وعيسى آل علي صدارة الترتيب العام بجدارة، معززاً موقفه في الترتيب العام بفارق جديد على منافسيه، متطلعاً لحسم اللقب العالمي الجديد في حلته الجديدة، خلال الجولات المتبقية، والتي تشمل أربع محطات مرتقبة في ساراسوتا (فلوريدا)، وسانت كلير، وميتشغان، ومايرس (فلوريدا). وتعد البطولة العالمية للزوارق السريعة في الولايات المتحدة واحدة من اعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة حول قارات العالم، خصوصاً بعد إطلاقها بحلة جديدة منذ شهر مايو الماضي، بسباق الجولة الأولى في شاطئ كوكو بيتش، بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية، وتحت مظلة الاتحاد الأميركي للزوارق السريعة.

محمد سيف المري: إنجاز تاريخي

أكد البطل العالمي السابق محمد سيف المري، مشرف عام المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم، أن الانتصار الذي تحقق في ولاية ميسوري الأميركية يعد إنجازاً تاريخياً، لأنه الأول الذي يسجل في بطولة العالم للزوارق السريعة بشكلها الجديد، بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية، وتحت مظلة الاتحاد الأميركي للزوارق السريعة (أ ب ب أ)، وبمحركات ميركوري 1100 حصان.

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وأشاد مشرف عام المتسابقين في مؤسسة الفيكتوري تيم بجهود مجلس إدارة الفيكتوري تيم، برئاسة حريز المر محمد بن حريز، وتوفيرهم الفرصة لأبطالنا الشباب أمثال الثنائي الرائع سالم العديدي وعيسى آل علي، لإبراز ما اكتسبوه من خبرات ومهارات مكنتهم من قبل من الفوز في بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) عام 2017، في تحدٍّ جديد هو الفئة الأولى وأين في البطولة العالمية في أميركا والتي تجمعهم حالياً بجيل صاحب خبرة شاركتُ أمامهم شخصياً في إحدى السنوات في الفريق النرويجي - التركي (زابو ريسينيغ 91)، والفريق الأسترالي - الإيطالي (222 أوف شور)، والزورق الأميركي (مس غيكو 113) و(لوكاس 77).

50

فريقاً تنافست في

الجولة الثانية من

بطولة العالم للزوارق

السريعة.