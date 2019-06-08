شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء باريس سان جيرمان يفحصون نيمار في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، الجمعة، أن فريقا طبيا من النادي سافر إلى البرازيل لفحص مهاجم الفريق نيمار، الذي تعرض لقطع في الرباط الأيمن للكاحل في ودية قطر التي فاز بها المنتخب البرازيلى بهدفين نظيفين.

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انتقل إلى البرازيل طبيب النادي، لوران أومون، وعضو مجلسه الطبي، جيرار ساليان، الذي يعد من أهم خبراء الطب الدولي.

جاء في بيان صادر عن النادي: «بعد 72 ساعة على إصابة نيمار، كما ينص البروتوكول سيحدد الأطباء برنامج عملية إعادة التأهيل والوقت الذي سيستغرقه التعافي».

وقال الاتحاد البرازيلي إن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع في رباط الكاحل، وقدر أن نيمار بسبب هذه الإصابة لن يتاح له الوقت الكافي ليتعافي قبل بطولة كوبا أمريكا.