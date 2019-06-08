شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد صلاح وحارس الزمالك من مواجهة تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى على استبعاد الثنائى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى، وحارس مرمى الزمالك الأساسى من المشاركة فى «ودية» تنزانيا المقررة يوم 13 يونيو الجارى وذلك لمعاناة الأولى من الإجهاد لمشاركته فى الدورى الانجليزى وبطولة أوروبا وخوفا من تفاقم إصابة الثانى، ويعسكر المنتخب فى برج العرب ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى كاس الأمم الإفريقية التى تقام خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل. غاب حارس الزمالك عن المشاركة فى المران الأول للمنتخب بمعسكره التدريبى بالإسكندرية، واكتفى بأداء تدريبات تأهيلية على هامش المران، بسبب تعرضه لإصابة.

وأكد مصدر داخل الجهاز الفنى للمنتخب أن الحارس يعانى من كدمة فى قدمه، وسيخضع لتدريبات علاجية، ليلحق بالتدريبات فى غضون أيام.

واستقر أجيرى على الدفع بأحمد الشناوى حارس بيراميدز، لتجهيزه جيدا خاصة أن النية تتجه داخل المنتخب إلى اختياره لحراسة عرين الفراعنة خلال البطولة، بينما يتحفظ المدير الفنى على أداء محمد الشناوى حارس الأهلى بسبب كثرة أخطائه التى ارتكبها مؤخرا، بالرغم من حصوله على تأييد أحمد ناجى، مدرس الحراس والذى يرى أن حارس الأهلى يمكنه المشاركة والدفاع عن عرين الفراعنة بشكل جيد بداعى أنه يمتلك سجلا مميزا من المشاركات بجانب مشاركته فى مونديال روسيا، بينما خرج محمد أبوجبل من ترشيحات الجهاز الفنى للاستمرار مع المنتخب، فيما يسود اتجاه قوى داخل المنتخب بالدفع بأحمد على هداف الدورى فى ودية تنزانيا لتقييم أدائه مع زميليه كوكا ومروان محسن ومنحه الفرصة لرغبة المدير الفنى فى تجهيز كل العناصر وبحثا عن حل لأزمة المهاجمين التى اصبحت صداعا فى رأس الجهاز الفنى وعانى منها المنتخب خلال الفترة الماضية، بجانب منح الفرصة لوليد سليمان نجم الأهلى الذى أجبر الجهاز الفنى على اختياره بعد تألقه مع فريقه مؤخرا.

يأتى هذا فى الوقت الذى حصل فيه محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى على موافقة أجيرى على تأخير موعد انضمامة للمعسكر إلى بعد غد الاثنين لحاجته لمزيد من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذله خلال مشاركته مع فريقه الإنجليزى الذى توج بدورى أبطال أوروبا، ونشر صلاح صورة أثناء استجمامه فى أحد الشواطئ بعد قضائه أيام العيد مع أسرته فى مسقط رأسه بنجريج.

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كان صلاح قد رفض التعامل مع أفراد الجهاز الفنى للمنتخب وطلب أن يكون أجيرى هو الوحيد من الجهاز الذى يتعامل معه هاتفيا فيما يخص الأمور الفنية والإدارية، وذلك بعد شكواه من كثرة الاتصالات التى يتلقاها من أفراد الجهاز الفنى فضلا عن طلبه معاملة خاصة باعتباره نجم المنتخب، كما تتردد أنباء عن احتمالية جلوس صلاح على دكة البدلاء خلال ودية تنزانيا لحاجته لمزيد من الراحة. ويدرس لاعبو المنتخب إقامة حفل خاص لصلاح داخل فندق الإقامة ببرج العرب بمناسبة فوز فريقه بدورى الأبطال الأوروبى، كما يعقد أجيرى جلسة خاصة مع النجم الكبير لتهنئته على البطولة التى حصل عليها وتحفيزه ليكون جاهزا تماما للبطولة الإفريقية.

كان المنتخب قد خاض مرانه الأول أمس الأول الذى اشتمل على الجانبين البدنى والفنى إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران وخضع لاعبو المنتخب للقياسات البدنية تحت إشراف مدرب الأحمال والجهاز الطبى للوقوف على الحالة البدنية لكل لاعب

وتحدث الدكتور محمد أبو العلا طبيب الفريق عن كل الأمور الطبية المتعلقة بفترة المعسكر والنظام الغذائى المقرر اتباعه طوال فترة المعسكر والبطولة، وتسود حالة من القلق داخل المنتخب خوفا من تعرض اللاعبين للاصابة قبل البطولة ما دفع المدير الفنى لرفع حالة الطوارئ داخل المعسكر.

من ناحية أخرى، عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم اجتماعا أمس الأول بمقر إقامته فى باريس مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية فى حضور عدد من المسؤولين بالاتحاد الإفريقى، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو الحالى، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولى والإفريقى التى عقدت هناك بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جيانى أنفانتينو رئيسا لـ«فيفا».

جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الإفريقى من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية فى الشكوى المقدمة ضده.