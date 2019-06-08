جيل التلامذة يقتحم ملاعب الكبار

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتربت مسابقة الدورى المصرى الممتاز من نهايتها، ولم يتبق سوى 4 مباريات فاصلة تحدد الفريق الفائز بدرع المسابقة عن الموسم الجارى، يتم خوضها عقب نهاية منافسات أمم إفريقيا 2019. وعلى مدار الموسم الجارى شارك عدد كبير من اللاعبين صغار السن دون الـ20 عاما، وأبلى أغلبهم بلاءً حسنا مع أنديتهم، حيث نستعرض فى السطور التالية قائمة 11 لاعبا دون الـ20 عاما شاركوا فى مباريات الدورى الممتاز هذا الموسم.

أصغر لاعب شارك فى الدورى هذا الموسم هو محمود صابر الجناح الأيمن لفريق نادى النجوم، صاحب الـ17 عاما وشهرين وخاض مباراتين مع فريقه.

فارس مجاهد مدافع فريق نادى سموحة يأتى فى المركز الثانى عن عمر 17 عاما و8 أشهر ولعب 3 مباريات مع فريقه فى ولاية حسام حسن.

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إبراهيم عادل مهاجم فريق بيراميدز يأتى ثالثا، حيث شارك فى مباراة فريقه أمام النجوم وهو فى عمر الـ18 عاما و4 أشهر.

المركز الرابع من نصيب محمد بيومى، الجناح الأيسر لفريق نادى الإسماعيلى، وشارك فى مباراتين مع الدراويش ويبلغ 19 عاما وشهرين.

ثنائى جديد بصفوف الإسماعيلى شارك فى الدورى هذا الموسم دون إكماله الـ20 عاما من عمره، وهو محمد الدرف متوسط الميدان ولعب 9 مباريات ويبلغ عمره 19 عاما و3 أشهر والمهاجم حازم مرسى، الذى شارك فى مباراة وحيدة ويبلغ 19 عاما و4 أشهر.

محمود عبدالقادر ظهير أيسر فريق نادى بيراميدز، الذى شارك فى مباراة وحيدة أمام حرس الحدود ويبلغ من العمر 19 عاما و5 أشهر.

والقائمة تطول لتشهد الغانى بامبا ليسيان لاعب فريق نادى حرس الحدود والذى لعب 6 مباريات ويبلغ «19 عاما و9 شهور»، كذلك إبراهيم عايش لاعب دجلة والإيفوارى سانتى كورى جناح بتروجت والغينى يامادوا توريه لاعب فريق نادى سموحة وجميعهم على أعتاب العشرين ربيعا.