شكرا لقرائتكم خبر عن 16مدربًا ضحايا دورى 2019.. و«مختار وجونياس» الناجيان فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مع نهاية الموسم الكروى فى مصر لعدة أندية، وتبقى 4 مباريات فقط من عمر المسابقة سيتم خوض منافساتها عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا 2019، شهد ذلك الموسم تغيرات لا حصر لها فى الأجهزة الفنية لأغلب أندية المسابقة.

وتناوب على أندية الممتاز فى الموسم الجارى عدد كبير من المدربين فى 16 نادياً من أصل 18، حيث حافظ كل من وادى دجلة والانتاج الحربى فقط من جميع أندية المسابقة على مدربيها.

وأنهى وادى دجلة مشواره بالدورى المصرى هذا الموسم باحتلال المركز العاشر برصيد 40 نقطة، فى ظل قيادة فينة لليونانى تاكيس جونياس والذى قاد الفريق فى 34 مباراة فاو فى 10 منهم وتعادل فى مثلها وخسر فى 14 مواجهة.

أما الإنتاج الحربى فحافظ على استقراره الفنى هو الآخر باستمرار مختار مختار، والذى قاد الفريق لاحتلال المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 38 نقطة بـ 8 انتصارات و12 تعادلاً و14 خسارة خلال الـ 34 مباراة التى خاضها مع الفريق بالدورى هذا الموسم.

وكاد أن ينضم الداخلية للثنائى الإنتاج ودجلة لولا اعتذار علاء عبدالعال عن مهمته فى القيادة الفنية للفريق قبل المباراة الأخيرة فى الموسم عقب هبوط الفريق بشكل رسمى لدورى القسم الثانى، والاعتماد على ضياء عبدالصمد.

وشهدت عملية تغيير المدربين فى باقى الأندية على النحو التالى:

الأهلى تعاقد مع الفرنسى باتريس كارتيرون فى بداية الموسم قبل أن يعلن إقالته ويعين محمد يوسف مديراً فنياً بشكل مؤقت قبل أن يستعين بالأورجويانى مارتن لاسارتى.

أما الزمالك فأعلن عدم رغبته فى تجديد تعاقد السويسرى كريستيان جروس قبل الأنفاس الأخيرة من عمر مسابقة الدورى وعقب قيادة جروس للفريق لحصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية وأعلن النادى تعيين خالد جلال مديراً فنياً للفريق.

ويعتبر نادى بيراميدز واحدا من أكثر أندية الدورى المصرى هذا الموسم تغييراً لمدربيه، فبدأ الموسم بالبرازيلى فالنتيم قبل أن يحل الأرجنتينى لافولبى بدلاً منه، ثم الاستعانة بالوطنى حسام حسن، ومن بعده يخوض أحمد حسن القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت فى مباراة وحيدة، وأخيراً الأرجنتينى رامون دياز، والذى رحل عقب إنهاء بيراميدز مشواره بالمسابقة.

وفى الاتحاد السكندرى بدأ الفريق مشواره بالدورى تحت قيادة فنية لأحد أبناء وهو محمد عمر قبل أن يستقيل من مهمته ويعلن النادى الأخضر حلمى طولان قائداً فنياً للفريق، ويضطر مجلس النادى السكندرى للاستعانة بطلعت يوسف فى المباراة الخامسة والأخيرة للفريق فى الجولة الأخيرة أمام سموحة بعد استقالة طولان من منصبه.

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أما فريق نادى سموحة فهو واحد أيضاً من أكثر أندية المسابقة تغييراً للأجهزة الفنية، فتناوب على تدريبه 4 مدربين أولهم على ماهر ثم طارق يحيى وبعده عادل عبدالرحمن وأخيراً حسام حسن والذى كان بمثابة طوق النجاة للفريق.

فريق نادى الإسماعيلى استهل مشواره بالدورى فى قيادة فنية للجزائرى خير الدين مضوى، أصغر مدربى الدورى المصرى سناً فى الموسم الجارى ومن بعده البرازيلى جورفان فييرا، ثم تعيين المقدونى جانوفيسكى وأخيراً الاعتماد على الوطنى محمود جابر.

ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمصرى البورسعيدى عقب رحيل حاسم حسن فى بداية الموسم ليتعاقد مع ميمى عبدالرازق والذى خاض 3 مباريات فقط، ثم الاستعانة بمصطفى يونس بشكل مؤقت ومن بعده الاستقرار على إيهاب جلال، الذى أعاد الفريق البورسعيدى لمكانته من جديد.

فريق طلائع الجيش أعلن تعيين مدير فنى أجنبى للمرة الأولى فى تاريخ النادى بالممتاز وهو البلجيكى لوك إيميل، وذلك بعد الإطاحة بالوطنى محمد حلمى، والذى استهل الموسم مع الفريق العسكرى.

فريق نادى النجوم الذى هبط لدورى (الممتاز ب) فى أول ظهور له بالممتاز تناوب على ترأس الجهاز الفنى به عدد كبير من الأندية فى مقدمتهم الإسبانى كالديرون صاحب مفاجأة الفوز على الزمالك قبل اعتذاره عن المهمة ليحل أحمد سامى بدلاً منه ثم الاعتماد على مؤمن سليمان وأخيراً تولى رمضان السيد المسؤولية الفنية للفريق.

أما عن زعيم الأندية البترولية فريق نادى إنبى، فاعتمد على خالد متولى فى بداية الموسم قبل أن يعتذر عن مهمته ويعلن النادى التعاقد مع على ماهر والذى قاد الفريق للبقاء فى الممتاز.

وفى موسم عصيب لبتروجت انتهى بوداعه الممتاز للمرة الأولى فى تاريخه منذ ظهوره فى موسم 2006-2007، شهدت رحلة الفريق هذا الموسم تولى القيادة 4 مدربين فى مقدمتهم طارق يحيى ثم أحمد عبدالفتاح بشكل مؤقت، ومن بعده مؤمن سليمان وأخيراً نجم المقاولون السابق محمد عودة.

وتولى طارق العشرى قيادة فريق حرس الحدود وهو النادى الذى تألق معه على مدار مواسم طويلة ماضية، وذلك عقب استقالة عماد سليمان منصبه فى بداية الموسم لسوء النتائج.

ولم تكن ولاية علاء نبيل موفقة مع فريق نادى المقاولون العرب، ليستعين النادى بخدمات عماد النحاس، الذى قدم وجبة فنية دسمة مع ذئاب الجبل وحقق المركز الخامس مع الفريق بجدارة.

واعتمد فريق نادى الجونة على ثنائى فنى هذا الموسم فبعد رحيل واستقالة هشام زكريا، أعلن النادى الساحلى تعيين حمادة صدقى فى منصب المدير الفنى والذى أكمل معه المشوار حتى نهاية الموسم.

أخيراً فريق نادى مصر للمقاصة بدأ موسمه فى ولاية للمخضرم طلعت يوسف، والذى اعتذر عن مهمته قبل جولات قليلة من نهاية المسابقة ليعتمد النادى الفيومى على مساعده جمال عمر.