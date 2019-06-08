شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يوجه رسالة وداع لجماهير تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه البلجيكي ايدين هازارد رسالة وداع إلى جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي، عقب اعلان نادي ريال مدريد انتقال اللاعب له بشكل رسمي منذ قليل بعقد يمتد إلى 5 مواسم.

وخاض هازارد 352 مباراة بقميص البلوز، وسجل 110 أهداف، وهو تاسع أفضل الهدافين في تاريخ النادي على الإطلاق.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:«إلى اصدقائي وعائلتك في تشيلسي،

انت الان تعرف انني سوف انضم إلى ريال مدريد. ليس سرا انه كان حلمي ان العب من اجلهم منذ ان كنت شابا فقط احرز هدفي الاول. لقد حاولت من الافضل ان لا اصرف عن نفسي أو الفريق من خلال هذه الفترة الصعبة من المضاربة والاهتمام الاعلامي، وخاصة ال 6 اشهر الماضية.

الان الاندية وصلت إلى اتفاق اتمنى ان تفهم كان على متابعة الفصل القادم، تماما كما يجب ان يكون كل واحد منكم عندما يكون لديك الفرصة لمتابعة احلامك. ترك تشيلسي هو اكبر واصعب قرار في حياتي المهنية حتى الان. الان هو في المفتوح اود ان اضع على الرقم القياسي شيء واحد كان دائما واضحا بالنسبة لي، لقد احببت كل لحظة في تشيلسي وليس مرة واحدة هل سبق لي ان اعتبر, ولم يكن لي ان تبقى لاي نادي اخر.

لقد كنت فقط 21 عندما انضممت، لذا كبرت كالرجل ولاعب معكم جميعا، لقد ساعدتني في ان اصبح كابتن فريق بلجيكا الوطني بعد كل شيء. لقد كانت هناك بالطبع اوقات صعبة, بالنسبة للفريق ككل وبالنسبة لي شخصيا, هذه كرة قدم احترافية. ومع ذلك, كرة القدم بالنسبة لي هو عن الحصول على كرة عند قدمي, لعب الالعاب واستمتع بكل لحظة, نحن محظوظون للعب اللعبة الجميلة وهذه دائما نصيحتي لمن يطلب نصيحة تدريب! العب كرة القدم واحظى بالمرح!

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حتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد، حاولت ان افعل ما بوسعي وهذا كان بفضل دعمكم الرائع. ان روح القتال والرغبة والرفض من أي وقت مضى هو جزء من الثقافة هنا في تشيلسي وهو ياتي مباشرة منك.

عندما افكر بالعودة إلى اللحظات الخاصة في قميص تشيلسي، هناك الكثير، نحن محظوظون لكسب العديد من الالعاب اكثر مما فقدنا. اولئك الذين يعرفون لي فهم انه ليس انا لكي قائمة ما ربحت, كل ما يمكنني ان اقول هو كل واحد وكل جائزة كلاهما كفريق وكما كان لا يصدق. في يوم من الايام سوف اكون قادرا على الجلوس فوق البيرة والتحدث عن أو اضحك مع الفخر بشان بلدي الجزاء فوت الذي وضع بلدي عنوان لكسب الدوري ضد القصر, أو تلك الاهداف ضد توتنهام أو ارسنال أو ليفربول.

الذكريات مفعمة بالحياة بسبب الاجواء والمناسبة التي تخلقها، اتمنى ان تتذكرها دائما بكل فخر، كما افعل. سواء كان في جولة في الولايات المتحدة الامريكية, أو في سندرلاند في ليلة الثلاثاء, في روسيا يوم الخميس, أو بالطبع كل مباراة في الجسر- كنت دائما دعمتني وشجعتني على لعب كرة القدم وكن انا- مثل ما لدي استمتعت بنفسي اتمنى ان تكون قد استمتعت بانفسكم, انا فقط اسف لا اترك مع جائزة الدفاع بين تكريمي!

لدينا العديد من اللاعبين العظماء ويا الاكثر فخرا كانت دائما كجزء من الفريق. لقد فزنا بكاس الاتحاد الاوروبي، كاس الدوري، دوريات اوروبا والبطولات الرئيسية كلها مثل العائلة. كل واحد مميز جدا بطريقته الخاصة وبالطبع اللعبة في باكو قبل اسبوعين هي الطريقة المثالية ليوقع من موسم صعب طويل بعد كاس العالم.

تشيلسي وخصوصا جماهير تشيلسي ستكون دائما مميزة بالنسبة لي والموسم القادم سوف انظر إلى نتائجها اولا. اتمنى اننا استخلاص ضد بعضنا البعض في دوري ابطال اوروبا الموسم القادم وكل موسم حتى يمكننا ان نلتقي مرة أخرى.

قبل ان اذهب، شكرا لكم جميعا للجميع في النادي على جهودهم الهائلة كما عشنا من خلال كل لحظة. إلى كل زملائي السابقين سنقل وداعتنا في الوقت المناسب ولكن يجب ان اشكر المالك السيد فيتشفيتش ومجلسته لمساعدتك لي على تحقيق لا واحد، ولكن اثنين من الاحلام, اول من اصبح لاعب تشيلسي واليوم الثاني, اصبح لاعبا في ريال مدريد.

اتمنى للجميع وكل واحد منكم افضل اصدقائي.