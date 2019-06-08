شكرا لقرائتكم خبر عن أخيراً.. هازارد ينضم لكتيبة نجوم ريال مدريد والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - وكالات (مدريد)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده رسميا مع النجم البلجيكي إيدن هازارد في صفقة ضخمة، هي الأعلى حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من تشلسي الإنجليزي.
وأعلن النادي، مساء الجمعة انتقال هازارد إلى صفوفه رسميا، مقابل 100 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2024.
ولم يكشف النادي الملكي قيمة صفقة انتقال هازارد (28 عاما)، ولكن مصادر رياضية كبرى ومنها "سكاي سبورتس" أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو.
وأظهرت صور مسربة، أن النجم البلجيكي سيرتدي الرقم 7، رقم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو السابق. وسيتم تقديم هازارد لجماهير الريال، رسميا، يوم الخميس القادم.
وخاض هازارد مباراته الأخيرة مع تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي، وفاز فيها على جاره أرسنال 4-1، ليودع تشلسي بعد 7 أعوام حقق فيها ألقاب عديدة، أبرزها بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز.
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