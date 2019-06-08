شكرا لقرائتكم خالد الغندور: كاف وافق على فتح ملف نادى القرن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق إن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" وافق على فتح ملف نادى القرن، مطالبا جميع محبى الفريق الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعى بإرسال أية مستندات يروها فى مصلحة النادى الأبيض. Advertisements وتابع الغندور فى فيديو له عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى قائلاً:"المرة دى الاتحاد الأفريقى هيفتح الملف بجد، الزمالك لديه مستندات قوية وسيطالب بمسودات ومحاضر جلسات الكاف التى على أساسها اختيار نادى القرن وكيفية حسابه للنقاط". يذكر أنه فى عام 2001 تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي جائزة نادي القرن والذى توج بها النادي الفريق الأحمر كونه أكثرالأندية الإفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين بينما يطالب الزمالك بأحقيته فى هذا اللقب.

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