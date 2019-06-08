شكرا لقرائتكم الجونة يطلب العربى بدر رسميا من الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم مسئولو نادي الجونة بعرض إلي نظرائهم في النادي الأهلي، من أجل ضم العربى بدر لاعب فريق الشباب، خلال الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . ويعد العربى بدر من أفضل اللاعبين بفريق الشباب بالنادى الأهلى ويلقب بخليفه حسام غالى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق والذى يشغل منصب مدير الكرة بفريق الجونة . وينتظر نادي الجونة رد مسئولي الأهلي لتحديد القيمة المالية للصفقة من أجل إتمامها .

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