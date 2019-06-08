هداية ملاك تحصد برونزية بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو...

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جدة - عمرو شويل حصلت هداية ملاك لاعبة المنتخب الوطني للتايكوندو، على الميدالية البرونزية في بطولة الجائزة الكبرى G4 المقامة في الفترة من ٧ إلى ٩ يونيو بالعاصمة الإيطالية روما، بعدما خسرت بصعوبة مباراة نصف النهائي أمام لاعبة كوريا يان دي كيم بنتيجة صفر-١.
و قد افتتحت هداية منافسات البطولة بالفوز في دور ال ٣٢ على لاعبة صربيا بنتيجة ٩-١، ثم تفوقت في دور ال ١٦ على لاعبة كرواتيا بنتيجة ٩-١، و حققت مفاجأة كبيرة بالفوز في دور ربع النهائي على بطلة العالم الصينية مينجيو زهانج بنتيجة ٦-صفر .
و تعد هذه الميدالية بداية جيدة لصاحبة برونزية اولمبياد ريو فهي أول ميدالية لها في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن انتقلت للعب في ميزان -٦٧ كجم بدلا من ميزان -٥٧ كجم.
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