شكرا لقرائتكم ضحية الأهلى فى الميركاتو؟ أزارو كعب دائر من فرنسا والصين والجزائر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات المغربى وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلى، على موعد مع الرحيل عن القلعة الحمراء، فى ظل مساعى مسئولو الأحمر للتعاقد مع مهاجم أجنب، وبحث اللاعب المستمر عن عروض خارجية.

وعلم الخليج 365 أن وكيل اللاعب دأب خلال الأيام الأخيرة على تسويق المهاجم المغربى فى العديد من الأندية الفرنسية، بل أنه يزعم بقرب وصول عرض من أحد تلك الأندية للقلعة الحمراء لشراء أزارو.

وأشار وكيل هداف الأهلى إلى أن هناك عرض قائما بالفعل من أحد الأندية الصينية، والذى يعد هو الأقرب للاعب، إلى جانب بعض الروض الأخرى من الشمال الإفريقى وتحديدا فى المغرب والجزائر.