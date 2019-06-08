شكرا لقرائتكم جلسة بين حمادة صدقى وإدارة الجونة لتحديد احتياجات الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع مجلس إدارة نادى الجونة بحمادة صدقى المدير الفنى للفريق، الاسبوع المقبل لتحديد موقفه والتجديد لقيادة الفريق الساحلى الموسم المقبل فى بطولة الدورى الممتاز بعد نهاية عقدة وتحديد متطلبات الفريق من التعاقد مع لاعبين لتدعيم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة . ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 37 نقطة .

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