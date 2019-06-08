شكرا لقرائتكم كوبر فى زيارة بعثة المنتخب الأولمبى فى أوزباكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز على زيارة بعثة المنتخب الاوليمبى، وكان في استقباله الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة واعضاء الجهاز الفنى.



المنتخب الأولمبى

وأكد كوبر أنه يحب مصر ويعشق ترابها ولاينسي السنوات التي عمل فيها مديرا فنيا لمنتخبنا مشيرا إلى أن هناك فرق بين مصر واى دولة اخرى

يخوض المنتخب الأولمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.



كوبر فى زيارة المنتخب الأولمبى

وأصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحى و مصطفى شوبير وأسامة جلال و محمود الجزار و أحمد رمضان و أحمد أيمن و محمد عبد السلام و محمد صادق و أحمد سعيد و كريم العراقى و أكرم توفيق و أحمد يوسف وغنام محمد و ناصر ماهر و إمام عاشور و أحمد حمدي و شريف رضا و عمار حمدي و صلاح محسن و ناصر منسي و مصطفي محمد و كريم يحيي وعمر مرموش و أحمد ياسر ريان.