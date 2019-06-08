شكرا لقرائتكم ألمانيا تواجه بيلاروسيا لخطف الصدارة في تصفيات يورو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع المنتخب الألماني لكرة القدم إلى الاستمرار في التركيز على العناصر الشابة في قائمته لمباراة يوم السبت أمام بيلاروسيا ويخوض المانشافت المواجهة دون المدرب يواكيم لوف الغائب لأسباب صحية، والذي أثار الجدل باستبعاد الثلاثي جيروم بواتننغ، ماتس هوملز، وتوماس مولر لضخ دماء جديدة في الفريق الألماني، خصوصاً بعد هبوط ألمانيا للمستوى الأوروبي الثاني في بطولة دوري الأمم، أما حارس المرمى تير شتيغن ولاعب الوسط توني كروس، فتم استبعادهما للإصابة.

وتبدو الدماء الجديدة في الفريق معالمها واضحة، بعد استدعاء حارس بايرن ليفركوزن سفن أورليتش للمرة الأولى و لاعب لايبزيغ لوكاس كلوسترمان، الذي استدعي للمرة الثالثة للمنتخب، و إجمالاً يبلغ معدل أعمار المجموعة المستدعاة للمبارتين، 25 سنة و نصف.

ويسعى جوليان دراكسلر مع باقي زملائه في المنتخب، للابتعاد عن المركز الثالث في المجموعة بتصفيات كأس اوروبا، والقفز نحو الصدارة في حال الفوز في المباراة المقررة في مدينة بوريسوف التي تعرف اجواءا ماطرة وحرارة لا تزيد عن 8 درجات مئوية ليلا.

وجرى معسكر منتخب ألمانيا في هولندا لمدة خمسة أيام، بمدينة فينلو القريبة من الحدود الألمانية، قبل التنقل إلى بيلاروسيا، وستلعب أمام إستونيا يوم الثلاثاء في مدينة ماينز بالجولة المقبلة.