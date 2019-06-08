شكرا لقرائتكم خبر عن معارضة إصلاحات «الأبطال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انضم عدد من الأندية الأوروبية لمعارضة الاقتراحات بشأن إصلاحات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووضعت الاقتراحات مقدماً من قبل أندريا أنييلي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) وتم مناقشتها الخميس وأمس الجمعة في اجتماع خاص في مالطة، حيث ظهر تزايد المعارضة ضد هذه التعديلات.
وذكر قبل الاجتماع أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ورابطة الدوري الألماني (بوندسليجا) ضد الاصلاحات المطروحة.
ويقال إن المعارضة على مستوى الأندية تتضمن سبعة أعضاء من رابطة الأندية الأوروبية التسعة من إسبانيا- باستثناء برشلونة وريال مدريد.
الخطط الموضوعة من قبل أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، ستشهد نظام صعود وهبوط في ثلاث مستويات بدوري أبطال أوروبا بداية من 2024.
24 فريقاً من أصل 32 فريقاً سيمنحون التأهل المباشر في الموسم التالي بغض النظر عن مراكزهم في الدوريات المحلية، بينما طرحت فكرة إقامة المباريات الأوروبية في عطلات نهاية الأسبوع.
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