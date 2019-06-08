شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يرشح البرتغال للقب: لديهم رونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد رونالد كومان مدرب منتخب هولندا، أداء فريقه في الشوط الأول، وقال كومان عقب المباراة: «بشكل عام لعبنا جيداً؛ ولكننا كنا غير مبالين في الشوط الأول».
وعندما كانت هولندا متأخرة بهدف دفع كومان بدوني فان دي بيك وكوينسي بروميس اللذين ساهما في تسجيل هدفين من الثلاثية.
وعن اللاعبين قال كومان إنهما «يستحقان أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية؛ لكنه من الصعب الدفع ب13 لاعباً منذ البداية».وتواجه هولندا غداً الأحد، في النهائي البرتغال التي أطاحت سويسرا من نصف النهائي الآخر، ورشح كومان أصحاب الأرض للفوز في لقاء الختام ونيل اللقب، وقال: «كانت سويسرا الأفضل ولكن البرتغال لديها كريستيانو رونالدو».
ويرى كومان أن البرتغال هي الأوفر حظاً للفوز بالبطولة، مشيراًَ «إذا لعبنا كرة القدم مثل هذه الليلة فلن نكون الأفضل».
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