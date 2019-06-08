العين يقترب من ضم فانكاس وكودوجو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

اقترب نادي العين من إنهاء التعاقد مع لاعبين مميزين هما السلوفيني رودي فانكاس، والتوجولي لابا كودوجو، ليكمل بذلك عقد لاعبيه الأجانب بعد الإبقاء على الياباني شيوتاني، وضم البرازيلي كايو كانيدو من الوصل مقابل ستة ملايين دولار دفعت ل«الإمبراطور».

كما ضم العين، الجناح الجزائري عبد الرحمن مزيان لكن ستتم إعارته إلى ناد آخر واستعادته عند الحاجة إليه.

ويعد فانكاس من اللاعبين المميزين في الدوري السلوفيني، حيث نال اللاعب البالغ من العمر 25 سنة، والذي يلعب مع فريق سيلجي المحلي في مركزي صانع الألعاب والجناحين، جائزة أفضل لاعب. أما لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي والبالغ من العمر 27 عاماً فهو رأس حربة مميز، وتوج بلقب هداف بطولة كأس الاتحاد الإفريقي برصيد 8 أهداف.