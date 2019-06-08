أبطال الجولات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «إيستر مان» بطلاً للجولة الأولى لكأس زايد، والتي أقيمت بمضمار سام هيستون بارك في ولاية تكساس، فيما توج «ادي دو سنت لون» بلقب الجولة الثانية التي أقيمت بمضمار مراكش بالمملكة المغربية. وفازت الفارسة الدنماركية فيكتوريا لارسن بلقب الجولة الأولى من مونديال «أم الإمارات» للسيدات «إفهار»، والتي أقيمت بمضمار مراكش بالمملكة المغربية، فيما نالت لقب الجولة الثانية الفرنسية ميلاني بلات، والتي أقيمت بمضمار تولوز الفرنسي. وظفر بلقب الجولة الأولى من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني الفارس الجزائري شلال يوسف، والتي أقيمت بمضمار الخروبة بالجزائر.

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