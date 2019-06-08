شكرا لقرائتكم خبر عن «المونتزيه مونلو» يتوج بطلاً لكأس زايد في السويد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الجواد «المونتزي مونلو» لكاميلا نلسون بإشراف نفس المالك وقيادة اليون شافيز بطلاً للجولة الرابعة لكأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد، المخصص للخيول العربية الأصيلة، وحققت الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست رباعية في الحفل متضمنة الجولة الثالثة من مونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «افهار»، فيما كسبت الفارسة الناشئة الفا مالمستروم الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، والتي أقيمت أمس الأول بمضمار حديقة جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتزامن مع عام التسامح، واليوم الوطني لمملكة السويد، حيث أقيم مهرجان حاشد حضره أكثر من 50 ألف متفرج، تحت شعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ضمن المهرجان العالمي والذي يتضمن جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكأس الوثبة ستاليونز، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية وجوائز «أم الإمارات» التقديرية في أبوظبي وبطولة العالم للفرسان المتدربين «ايفهرا» إلى جانب سباقات القدرة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وحظيت السباقات باهتمام إعلامي كبير من الصحافة المحلية بالتزامن مع اليوم الوطني للسويد، وخصصت صحيفة «غالوب سبورت» 19 صفحة عن المهرجان والسباقات.

كأس زايد

واجتذبت الجولة الرابعة من كأس زايد لمسافة 1500 متر 10 خيول عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ إجمالي جائزته المالية 256 ألف كرونا سويدية.

وبعد تنافس مثير خطف «المونتزيه مونلو» بقيادة اليون شافيز، لقب السباق بفارق رأس عن «ماكلان» بقيادة نيكولاج ستوت، الذي كان يسعى للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة، وسجل البطل زمناً قدره 1:39: 20 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «كليوباتري» بقيادة اندرياس دالبارك.

مونديال السيدات

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واجتمع لسباق الجولة الثالثة لمونديال «أم الإمارات» لمسافة 2750 متراً البالغ جائزته 205 ألف كرونا سويدية 8 فارسات من مختلف دول العالم، تسعى فيهن الفائزة للتأهل للنهائيات في أبوظبي نوفمبر المقبل.

واستحقت الفارسة السويدية على صهوة الجواد «ايستواي»، الفوز بعد أن بذلت مجهوداً وافراً في آخر 400 متر، لتخطف اللقب بفارق 0.75 طول عن الفارسة الإيرلندية صوفي رالستون على صهوة «جلدي كرو»، مسجلة زمناً قدره 3:12:60 دقيقة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة البلجيكية آنا فان دين تروست على صهوة «وات اوندر».

بطولة البوني

وفازت الفارسة الطفلة الفا مالمستروم على صهوة البوني بلقب الجولة الثانية من بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني لمسافة 250 متراً، والتي تقام نهائياتها في ختام النسخة الحادية عشرة للمهرجان في العاصمة أبوظبي، وشارك في السباق 8 فارسات ناشئات (إناث) من عمر (11 إلى 14) عاماً.

ابن خلفان يتوج الفائزين ويشيد بنجاح السباق

شهد السباق وتوج الفائزين محمد بن جاسم بن خلفان سكرتير ثاني سفارة الإمارات في ستوكهولم بمملكة السويد، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، مدير الوثبة ستاليونز رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيس لجنة سباقات السيدات في الاتحاد الدولي «افهار».

وأشاد سكرتير ثاني السفارة بنجاح السباق الذي ضم سباقات كأس زايد ومونديال أم الإمارات وبطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية لخيول البوني، وشهده جمهور غفير يقدر ب50 ألف متفرج بالتزامن مع اليوم الوطني لمملكة السويد.