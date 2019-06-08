مان يونايتد يتوصل لاتفاق لضم جيمس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أمس، توصله إلى اتفاق مبدئي للتعاقد مع الجناح الدولي الويلزي دانيال جيمس من سوانسي سيتي (درجة أولى)، في أول تعاقد للمدرب النرويجي أولي غونار سولسكيار تحضيراً للموسم المقبل.

وأورد فريق «الشياطين الحمر» في بيان على موقعه الإلكتروني «يسر مانشستر يونايتد الإعلان أنه وافق، من حيث المبدأ، على الشروط مع كل من سوانسي ودانيال جيمس لانتقال الأخير إلى النادي».

وأفادت تقارير أن يونايتد سيدفع لسوانسي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار)، بما يشمل حوافز ومكافآت، للحصول على خدمات اللاعب الويلزي الدولي البالغ 21 عاماً.

وأنهى يونايتد الموسم في المركز السادس في ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم، وسيشارك تالياً في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في الموسم المقبل، بعدما فشل في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال.