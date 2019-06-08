علي محمد: محترفو الشارقة قمة في الانضباط والاحتراف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

أحرز الشارقة لقب دوري الخليج العربي عن جدارة، لكن عوامل كثيرة أسهمت في ذلك، منها الانضباط الكبير الذي ظهر عليه المحترفون الأجانب الأربعة، ويكفي أنهم لم يغيبوا طوال مباريات الموسم للإيقاف إن كان عبر الطرد المباشر أول نيل ثلاث بطاقات صفراء.

وتميز محترفو نادي الشارقة الأربعة، وهم: الأوزبكي اوتوباك شوكوروف، والبرازيليان ايجور كورونادو وويلتون سواريز، وابن الرأس الأخضر ريان منديز مع «الملك» في موسم 2018-2019، وسجلوا مفارقة؛ حيث إنه من المرات النادرة التي لا يحصل فيها لاعب أجنبي على بطاقة حمراء على مدار موسم كامل في الدوري وفي بطولتي الكأس وكأس الخليج العربي، والأهم من ذلك لم يحصل أي منهم على عقوبة الإيقاف بسبب نيل 3 بطاقات صفراء.

واستفاد المحترفون من التعديل الجديد في اتحاد الكرة الذي يقول إنه «إذا نال اللاعب بطاقة أو بطاقتين ولعب بعدها 3 مباريات ولم ينل أي بطاقة تسقط البطاقتين»، كما لعب الجهازان الإداري والفني في فريق نادي الشارقة، دوراً بارزاً في هذه الناحية من خلال توجيهاتهما وغرس الانضباط والعمل لمصلحة الفريق في نفوس كل اللاعبين.

وأكدت ميزة محترفي الشارقة في هذه الناحية، مدى احترافيتهم، وهو أمر يعترف به علي محمد المازمي، إداري «الملك»، الذي كان قريباً جداً من المحترفين الأجانب الأربعة، وأنجز كل ما يتعلق باستقرارهم خارج وداخل الملعب.

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وقال علي محمد: «بصراحة تعاملت مع لاعبين محترفين بكل ما تحمل الكلمة من معنى، واللاعبون الأربعة، كانوا محل انضباط والتزام كبيرين في الحضور إلى التدريبات، ودائماً هم أول من يحضر، كما التزموا بمواعيد السفر إلى بلادهم والعودة بنفس التوقيت الذي يحدده النادي، وهنا لابد من الإشادة باللاعبين شوكوروف وريان منديز، لأنهما سافرا كثيراً من أجل اللعب لمنتخبي بلديهما في جميع أيام «الفيفا»، ولم يتأخرا أبداً عند عودتهما».

وتابع: «الجهازان الفني والإداري، قاما بعمل كبير، فمدير الفريق عبدالعزيز محمد، والإداري عمران الجسمي، وأنا، والمدرب عبدالعزيز العنبري، وبقية أعضاء الجهاز الفني، كنا ننبه اللاعبين دائماً إلى أنهم إذا حصلوا على بطاقة صفراء لن يستطيعوا اللعب في المباراة القادمة، وإذا لم يحصلوا على بطاقة في مباراتين متواليتين، فإنه سوف يتم إسقاط بطاقة، وكنا نحسبها بحسابات دقيقة ولا نكل ولا نمل من تكرار وإعادة الحديث والتوجيهات لجميع اللاعبين، وقد استفدنا من التعديل الجديد، وبعد سقوط البطاقات أيضاً نتحدث مع اللاعب الذي سقطت عنه بطاقتين ونقول له (العب بأريحية)، فالمدرب أحياناً يستبدل بعض اللاعبين في المباريات لأجل المحافظة عليهم من الحصول على البطاقات الصفراء».

وأضاف: «هناك نقطة مهمة تتمثل في أنه لم يتعرض أي محترف أجنبي من لاعبي الشارقة للإصابة، فشوكوروف ومنديز، عندما تعرضا للإصابة كان ذلك وهما يلعبان لمنتخب بلديهما، وكانت الصدمة الكبيرة لنا عند إصابة اللاعب شوكوروف، ولكن الفريق، والحمد لله، لم يتأثر كثيراً، أما إصابات منديز، فقد كانت طفيفة ومجرد كدمات، وكان في كل مرة يشارك فيها مع منتخب بلاده يعود مصاباً، لكن يرفض الراحة والتوقف عن اللعب، ويقول (أنا جاهز وإصابتي طفيفة)».

ورداً على سؤال حول أن ويلتون، لا يتدرب بصورة منتظمة، ويطلب الراحة من التدريبات، قال علي محمد: «الأمر ليس كذلك بل كان يحصل على يوم راحة إضافية، وإذا حصل اللاعبون على يوم تكون راحة ويلتون، يومين، بحكم أنه كبير في السن والجهاز الفني كان يراعي ذلك كثيراً، لكن في النهاية اللاعب يكون مميزاً في المباريات، وهنا لا بد من الإشادة بدور المعد البدني للفريق سوليفان، الذي بذل جهوداً كبيرة مع جميع لاعبي الفريق، إلى جانب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور ماهر الحفيظي من خلال العمل الكبير، الذي قام به في الموسم الماضي، لقد كنا فريق عمل متكامل ومنسجم، وكان اللاعبون ضمن فريق العمل، لأننا نجعلهم في الصورة في كل صغيرة وكبيرة والنقاش دائم بيننا خلال التدريبات والمعسكرات والجلسات التي غالباً ما تكون بعد نهاية التدريبات».

وأكد علي محمد أن «هناك نقطة مهمة ساعدتنا في المحافظة على استقرار اللاعبين المحترفين الأجانب وانضباطهم، كونهم أحضروا أسرهم إلى الدولة مبكراً واستقروا في السكن الخاص بهم، ومطالبهم لم تكن بالصورة المزعجة، لأنهم مستقرون مع أسرهم فكانوا يحضرون للتدريبات والمباريات، ويذهبون إلى منازلهم، ويخرجون للنزهة مع أسرهم، وهذه الناحية كانت لها تأثيراتها الإيجابية في مستوياتهم، ونجحوا في منح الفريق الإضافة التي كنا ننتظرها، وبلا شك نشكرهم ونشيد بهم، وما نقوله عنهم في وسائل الإعلام أقل من حقهم الذي يستحقونه جميعاً، وهذا الكلام موجه لجميع اللاعبين سواء المواطنين أو المحترفين الأجانب، فجميعهم كانوا مثالاً للانضباط والتضحية لأجل تحقيق الهدف المنشود الذي تكلل بالنهاية السعيدة».