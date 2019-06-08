شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة المدربين حسب الجولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجولة الأولى: اتحاد كلباء: البرازيلي فييرا (0 من أصل 3 نقاط). الجولة الخامسة: شباب الأهلي: التشيلي سييرا (حصد 6 نقاط من أصل 15 نقطة). الجولة السادسة: الوصل: الأرجنتيني كونتيروس (حصد7 نقاط من أصل 18 نقطة). دبا الفجيرة: البرازيلي باولو كاميلي (حصد 3 نقاط من أصل 18). الجولة التاسعة: الجزيرة: الهولندي مارسيل كايزر (19 نقطة من أصل 27). الجولة العاشرة: الوحدة: الروماني ريجيكامب (15 نقطة من أصل 30). الجولة 11: النصر: الصربي يوفانوفيتش (12 نقطة من أصل 33). Advertisements الجولة 13: الوصل: حسن العبدولي (4 نقاط من أصل 21). النصر: البرازيلي زاناردي (3 نقاط من أصل 6 نقاط). الوحدة: الحاي جمعة (3 نقاط من أصل 6 نقاط). العين: الكرواتي زوران (28 من أصل 36). الجولة 14: الفجيرة: التشيكي إيفان هاشيك (13 نقطة من أصل 42 نقطة). الجولة 15: دبا الفجيرة: السوري محمد قويض (نقطة من 27 نقطة). العين: الكرواتي سوبيتش (4 نقاط من أصل 9 نقاط). الجولة 18: النصر: الإسباني بينات (نقطتان من 5 مباريات).

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