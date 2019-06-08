نبيل عاشور: 11 نادياً في مسابقات اليد نقلة نوعية تثري المنافسة

أعرب الكابتن نبيل محمد سعيد بن عاشور، أمين سر عام اتحاد الإمارات لكرة اليد، عن ترحيب اتحاد لعبة الأقوياء بفريقي ناديي اتحاد كلباء ومليحة ضمن كوكبة فرق كرة اليد في الموسم الجديد، وقال أيقونة كرة اليد الإماراتية: «سعادتنا كبيرة بارتفاع عدد أندية دوري الرجال من 6 فرق إلى 9 فرق في العام الماضي، وإلى 11 فريقاً في الموسم الجديد 2019-2020».

قال عاشور: «أتوجه بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي أصدر توجيهاته إلى مجلس الشارقة الرياضي بضرورة وأهمية مشاركة أندية المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في الألعاب الجماعية، كما أتوجه بالشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي الذي كان وراء مشاركة أندية بني ياس، والوحدة، والظفرة، في الموسم الماضي».

وأضاف: «بحمد الله وتوفيقه، سيكون عدد الفرق في الموسم الجديد 11 نادياً في دوري الأقوياء، وبقية مسابقات الرجال، ما يشكل دعماً إيجابياً كبيراً للعبة بصفة عامة، وللمنتخبات الوطنية، ولعل انتشار قاعدة اللعبة في مختلف الأندية سيحدث نقلة نوعية كبيرة، وسيكون مستقبل اللعبة مميزاً، ونحن في اتحاد كرة اليد جاهزون لتقديم يد العون والمساعدة بالقدر المستطاع للأندية الجديدة».

قرعة مسابقات الموسم

وتابع قائلاً: «اتحاد كلباء يعتبر من الأندية العريقة وعودته ستثري اللعبة، وستشعل الحماس والإثارة، أما فريق نادي مليحة فأتوقع له ظهوراً مميزاً في ظل الاهتمام الذي سيحظى به الفريق، ونحن كاتحاد خاطبنا جميع أندية الدولة في مارس/ آذار الماضي، ووجهنا لها الدعوة بالانخراط في كرة اليد، وستكون هناك اجتماعات ولقاءات مع ناديي اتحاد كلباء ومليحة في منتصف الشهر الجاري لتوضيح بعض الأمور، وبعد ذلك سيقوم الاتحاد بإجراء قرعة مسابقات الموسم، ويجب أن تعرف جميع الأندية من الآن أن قرعة مسابقات الموسم ليست مرتبطة بنشاط اتحاد اليد وحده، بل هناك اتحادات شريكة في الصالات، ولديها مسابقات، مثل مسابقات اتحاد اليد، والقرعة ستكون بالتنسيق مع لجنة كرة الصالات، واتحاد الكرة الطائرة، واتحاد كرة السلة، لأن وضع الجداول والبرمجة لا بد أن يكون مرتبطاً بهذه الاتحادات، كما أن هناك العديد من الأمور تحتاج إلى التوضيح وسنعلنها في حينها لجميع الأندية قبل بداية الموسم الجديد». وأشاد نبيل عاشور بالعمل في اتحاد كرة اليد، وقال إن كل شيء يسير على ما يرام، كما أشاد بمستوى التحكيم في الموسم الماضي.

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وكشف نبيل عاشور أن الموسم الجديد سيشهد التصعيد الإجباري من فئة الشباب إلى فرق الرجال، وهذه أيضاً نقطة إيجابية ستساعد في إتاحة الفرصة للاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة اللعب مع أنديتهم في الانتقال إلى أندية أخرى، موضحاً أن الفرصة ستكون مواتية لأندية الظفرة وبني ياس واتحاد كلباء والوحدة ومليحة، لضم لاعبين مميزين ومن الدماء الشابة.

حركة انتقالات كبيرة

وقال: «لا أعتقد أن الأندية التي تمتلك قواعد كبيرة من لاعبي المراحل السنية ستستوعب جميع لاعبيها من فئة الشباب مع الفريق الأول، وبالتالي لن يكون هناك مخرج للاعبين سوى الانتقال إلى أندية أخرى، وإذا فضلت بعض الأندية عملية الإحلال والإبدال أيضاً فسيكون الأمر إيجابياً للغاية، وسنضمن أندية ينتقل لها هؤلاء اللاعبون، سواء كانوا من فئة الرجال، أو من فئة الشباب، ونحن يهمنا كبر القاعدة وتوسيع دائرة المشاركة، وقد هدفنا أيضاً من جعل حصة مشاركة أبناء المواطنات مفتوحة وبأي عدد من اللاعبين لكل ناد، خاصة أننا نرغب في إتاحة الفرصة الكاملة لأبناء المواطنات، وسيكون تقنين مشاركة المقيمين وفقاً لما تقتضيه مصلحة المنتخبات الوطنية، وستكون فرصة مشاركة المقيمين في المراحل السنية بعدد خمسة لاعبين، وفي الرجال بمقيم واحد».

وأوضح نبيل عاشور أن باب التسجيل سيكون مفتوحاً اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز ولغاية 10 أغسطس/ آب أي لمدة 40 يوماً، لأن الاتحاد راعى مسألة عطلة عيد الأضحى، في إطار تسجيل وقيد اللاعبين في كشوفات اتحاد كرة اليد.

وعما إذا كان سيعتمد اتحاد كرة اليد إتاحة فرصة الانتقال الحر إلى اللاعبين فوق 30 سنة حسب ما انتهج اتحاد كرة السلة، علّق نبيل عاشور على الأمر من منظورهم في اتحاد اليد، وأوضح أن الأمر سيكلف الأندية الكبيرة، أو الأندية المنافسة الكثير، وسيفقدها لاعبيها المميزين، وقال هذا من وجهة نظره الخاصة.