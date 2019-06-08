شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمم الأوروبية» بين هولندا والبرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاقب منتخب هولندا دفاع إنجلترا على أخطائه الفادحة، وهزم «الأسود الثلاثة» (3-1)؛ بعد التمديد في غيمارايش، لتضرب موعداً مع البرتغال غداً الأحد في نهائي النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وبعد تخلف هولندا في الشوط الأول بخطأ دفاعي أيضاً لقلب دفاعها ماتياس دي ليخت (32)، انتقلت العدوى إلى الإنجليز في الشوط الثاني؛ عندما عوض قائد أياكس امستردام اليافع وعادل؛ إثر ركنية (73)، قبل هفوتين قاتلتين لجون ستونز وروس باركلي منحتا هولندا هدفين في الوقت الإضافي؛ عبر كايل ووكر عن طريق الخطأ (97) وكوينسي بروميس (114).

وتابعت هولندا تعويض تراجعها في السنوات الأخيرة؛ عندما عجزت عن التأهل إلى كأس العالم 2018 وكأس أوروبا 2016، ورغم خسارة منتخب «الطواحين» لمباراته الافتتاحية المثيرة ضد ألمانيا (2-3) في تصفيات كأس أوروبا 2020، فإن جماهيره مطمئنة لعودته قريباً إلى المسابقات الكبرى.

وأثبت رجال المدرب رونالد كومان أن فوزهم على فرنسا بطلة العالم وألمانيا في دور المجموعات لم يكن على سبيل الصدفة، كما تألق نجوم نادي أياكس أمستردام الشبان الذين فاجأوا المتابعين ببلوغهم نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد إقصاء ريال مدريد الإسباني حامل اللقب ويوفنتوس الإيطالي قبل السقوط في الثانية الأخيرة ضد توتنهام الإنجليزي.

وضربت هولندا موعداً في نهائي الأحد في بورتو مع البرتغال المضيفة والفائزة على سويسرا (3-1)، الأربعاء الماضي، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وسويسرا.

في المقابل، تخوض إنجلترا البطولة بعد بلوغها نصف نهائي المونديال الأخير وتحقيقها انتصارات لافتة على أمثال إسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات لدوري الأمم، فبلغت تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت نصف النهائي الثاني توالياً في غضون 12 شهراً. وللمرة الأولى حمل رحيم سترلينغ شارة القائد في مباراته الدولية الخمسين مع إنجلترا، وأصبح سترلينغ (24 عاماً و180 يوماً) ثالث أصغر إنجليزي يصل إلى خمسين مباراة دولية بعد واين روني (23 عاماً و159 يوماً) في 2009 ومايكل أوين (23 عاماً و179 يوماً) في 2003.وكان لافتاً جلوس لاعبي ليفربول وتوتنهام على مقاعد البدلاء، بعد أقل من أسبوع على خوضهم نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ابتسم للأول بهدفين، فأراح ساوثغيت لاعبيه داني روز، اريك داير، هاري كاين وديلي آلي (توتنهام) وترنت ألكسندر أرنولد، جو غوميز وجوران هندرسون (ليفربول).

وعلى نقيض ذلك، دفع رونالد كومان بقلب دفاع ليفربول فيرجيل فان دايك ولاعب الوسط جورجينيو فينالدوم.

وجاءت بداية المباراة سريعة دون فرص، وسدد ممفيس ديباي أول كرة فعلية في الدقيقة العشرين التقطها الحارس جوردان بيكفورد. لكن دي ليخت (19 عاماً) المتألق مع أياكس أمستردام والمطلوب من أبرز الأندية الأوروبية، تسبب بركلة جزاء من هفوة دفاعية عرقل بعدها ماركوس راشفورد ترجمها مهاجم مانشستر يونايتد عكس اتجاه الحارس يسبر سيليسن (32). دق الهولنديون جرس الإنذار؛ من خلال استحواذ لم ينتج عنه أي فرص خطرة، حتى اللحظات الأخيرة من الوقت البدل عن ضائع، برأسية دي ليخت؛ إثر ركنية مرت بجانب القائم الأيمن.

بين الشوطين، دفع ساوثغيت بكاين، هداف مونديال 2018، بدلاً من راشفورد الذي عانى إصابة في الشوط الأول.

دي ليخت

وبعد رأسية قريبة من الشاب جايدون سانشو إثر عرضية لبن تشيلويل التقطها سيليسن (53)، رد الهولنديون بصاروخية من ممفيس ديباي تألق بيكفورد في إبعادها (54). عوض دي ليخت هفوته في الشوط الأول، برأسية قريبة إثر ركنية تفوق فيها على جون ستونز وكايل ووكر زرعها قوية إلى يسار بيكفورد معادلاً النتيجة (73). حصلت هولندا على فرصة خطرة للتقدم للمرة الأولى، لكن تسديدة البديل دوني فان دي بيك من مسافة قريبة علت العارضة (78).

لكن الرد كان إنجليزياً، بكرة بين البديلين جوردان هندرسون وجيسي لينغارد الذي هز الشباك، بيد أن تقنية الفيديو «في ايه آر» أبقت النتيجة متعادلة بداعي التسلل (83).

وانزلق ديباي في الوقت غير المناسب؛ عندما أهدر تسديدة على طبق من فضة داخل المنطقة حرمت البرتقالي من الهدف الثاني (90+4)، فيما كاد سترلينغ يخطف هدفاً جميلاً؛ لكن كرته اللولبية علت العارضة (90+6)، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

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وعلى غرار خطأ دي ليخت في الشوط الأول، ارتكب جون ستونز هفوة مماثلة سمحت لديباي بالانفراد والتسديد؛ لكن تصدي بيكفورد الجميل وصل إلى كوينسي بروميس تابعها فارتدت من ووكر عن طريق الخطأ داخل الشباك الإنجليزية (97).

واصل الدفاع الإنجليزي غرقه؛ إثر رأسية لديباي ابعدها بيكفورد (99)، وتواصلت الأخطاء هذه المرة من لاعب الوسط روس باركلي الذي أعاد كرة ضعيفة لحارسه استغلها ديباي ولعب عرضية مقشرة لبروميس الذي سجل في المرمى الخالي هدف هولندا الثالث (114). وهذه المرة الأولى منذ عام 1907 تسجل هولندا هدفين في الوقت الإضافي.

كارثة دفاعية

وكانت الأخطاء الدفاعية حاضرة في عناوين الصحف الإنجليزية، وعنونت صحيفة «تيلجراف»: «كارثة إنجلترا»، ووضعت صورة كبيرة لستونز وهو يلوم نفسه على أخطائه في كرة الهدف الهولندي الثاني، وقالت الصحيفة إن «أخطاء من ستونز وباركلي تهدي الهولنديين انتصاراً في آلام أخرى لساوثجيت بنصف النهائي»، في إشارة إلى خروج إنجلترا من نصف نهائي مونديال 2018 بعد الخسارة أمام كرواتيا.

وقالت صحيفة «ميرور»: «إنجلترا تغرق مثل ستونز ( اسم مدافع مانشستر سيتي الذي يعني الحجارة)»، وتابعت «هزيمة نصف النهائي يصعب تقبلها بعدما أهدت أخطاء مدافع سيتي وباركلي التأهل للهولنديين».

وركزت صحيفة «دايلي اكسبرس» كذلك على ستونز مدافع مانشستر سيتي، وعنونت: «الحجر (ستونز) يتدحرج في مصلحة الهولنديين».

هولندا تواصل الصعود إلى الأعلى

واصلت هولندا بقيادة رونالد كومان صعودها التدريجي، وبعد عام من مشاهدة «البرتقالي» لكأس العالم في التلفزيون بعد الفشل في التأهل، يملك الفريق الشاب فرصة حصد لقب بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجديدة، وبغض النظر عما سيحدث يجب أن يكون كومان سعيداً بالتطور الذي حدث.

ومن أجل بلوغ قبل النهائي تصدرت هولندا مجموعتها متفوقة على فرنسا بطلة العالم 2018، وألمانيا الفائزة بكأس العالم أربع مرات، وتغلبت عليهما على أرضها.

وفي الوقت الذي ستتحسر فيه إنجلترا على الأخطاء الدفاعية أظهرت هولندا لماذا ستكون مرشحة بارزة للقب بطولة أوروبا في العام المقبل. وعلى الرغم من أن الضجيج حول هولندا تركز وبشكل مستحق على المواهب الشابة في أياكس أمستردام الذي وصل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، إلا أن كومان نجح في المزج بينهم وبين أصحاب الخبرة.

ففيرجيل فان ديك الفائز بدوري الأبطال هو مدافع لا يتكرر كثيراً وفي خط الوسط يدمج زميله في ليفربول جورجينيو فينالدوم إمكاناته الفنية بقوته البدنية وذكائه، وفي الناحية اليسرى يقدم دالي بليد أداء هادئاً وواثقاً سيجعل جماهير مانشستر يونايتد تفكر لماذا قرر فريقها المتعثر تركه يرحل.

لكن اللاعب الذي تألق في ملعب غيمارايش كان لاعب الوسط فرينكي دي يونغ البالغ عمره 22 عاماً والذي سينتقل من أياكس إلى برشلونة الشهر المقبل، وفي مباراة زادت فيها الأخطاء على الحد المتوقع على هذا المستوى تألق دي يونغ بثبات مستواه خلالها.

وفي معركة خط الوسط كانت لمساته الضوء ورؤية حادة وتمريرات متقنة وأكد بأدائه أنه اللاعب المثالي للسير على خطى اللاعبين الهولنديين البارزين في كامب نو.

وتحكم دي يونغ في إيقاع اللعب، وأشرك الأجنحة واستغل سرعة ممفيس ديباي للانطلاق في هجمات مرتدة، كما تولى زمام الأمور في فترات سيطرة إنجلترا.