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هاميلتون يسجل أسرع زمن في كندا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل لويس هاميلتون، بطل العالم خمس مرات، أمس أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الكندي، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وتفوق هاميلتون، متصدر فئة السائقين، على زميله بفريق مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق 0.147 ثانية، على مضمار «جيل فيلنوف» بمونتريال، وبفارق 0.953 ثانية عن تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري الثالث، وبفارق 1.138 ثانية عن سيباستيان فيتيل، سائق فيراري الذي حل خامساً.

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