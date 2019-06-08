شكرا لقرائتكم خبر عن «الصياد» يسعى للقب تولوز و«موارد» يتأهب لتحدي شيلمسفورد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار تولوز عصر اليوم فعاليات الجولة الثامنة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز «بري كويتين» على الساحة الفرنسية، تماشياً مع إستراتيجية النسخة الحادية عشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، بالتزامن مع عام التسامح، وبشعار (عالم واحد 6 قارات أبوظبي العاصمة).

ويأتي تنظيم السباق تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاّك والمربّين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي، وتتألف سباقات كأس الوثبة ستاليونز من 66 سباقاً على المستويين المحلي والدولي، منها 15 سباقاً بمضمار أبوظبي، و12 سباقاً في العين.

وخصص سباق كأس مزرعة الوثبة ستاليونز لمسافة 2000 متر البالغ جائزته 68 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، وتشارك فيه 14 فرساً وهو رقم قياسي للخيول الناشئة، على الساحتين الفرنسية والعالمية.

ومن أقوى المرشحين للفوز «الازوم» لعلي حداد، بإشراف أي ديلوفا وبقيادة انتوين ويرل، وكان المهر الإماراتي المولد والمنحدر من نسل «نيشان»، قد خاض سباقاً واحداً حل خلاله بالمركز الرابع في سباق بري دينكويست لمسافة 1400 متر.

وينافس على لقب السباق «الصياد» للخيالة السلطانية العمانية بإشراف فيليب سوجرب وقيادة اوليفييه بيلييه، و«جوسكيو» لبيرن اريبيانز بإشراف او تريجوديت وقيادة الفارسة ايملين ريفولت.

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وينافس أيضاً على اللقب «غسان دو مونتاميل» لانتوني لوبيز بإشراف نفس المالك وقيادة كليمنت كاديل، و«جايد دو بريلات» لجان لوك مارترون بإشراف تي دو لورير وقيادة الفارسة ناتالي ديسوتر.

وهناك «أمير دو سوليل» لليزا دوميناز بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليان اوج، و«فليك فلاك الموري» لرينيه لور كوخ بإشراف او تريجودت وقيادة اورتيز مندزابل، وينحدر نسل المهر من «مقداد» ابن الأسطورة «العنود».

وتنافس على اللقب المهرة «ماجدا دو لوب» لليبرو مازون بإشراف سي بيوتر وقيادة دامين مورين، و«منسترل» بقيادة جوليان كروسجين، و«شابريللي» بقيادة انتوتي كراستوس، وكلاهما تعود ملكيتهما إلى عائلة نياركوس ويشرف عليهما فيليب سوجرب.

وعلى صعيد آخر، يستضيف مضمار شيلمسفورد بالمملكة المتحدة عصر اليوم أولى سباقات سلسلة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر والمخصص للخيول في سن أربع سنوات تصنيف صفر إلى 60 «تكافؤ» البالغ جائزته 4 ألف جنيه إسترليني. ويشارك في السباق 9 أفراس يتصدرها «موارد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بإشراف جيمس اوين وقيادة اسحق بونكل، وينطلق من البوابة الثالثة.

وهناك بوبس ستار بقيادة سيرينا بروذرتون، و«كاي كلير» بقيادة شارلي برايس، و«كولين» بقيادة ستيفان جريجوري، و«كولماي» بقيادة ويليام همفري، و«كاليستا» بقيادة دي تيرنر، و«زيان زاموراي» بقيادة جيمس هاردنج، وينافس في السباق أيضاً «سيرا جريس» بقيادة ويل بيتس، و«زفيريلا زيان» بقيادة مايك بالمر.