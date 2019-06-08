ريفالدو لا يرشح البرازيل للفوز بلقب «كوبا أمريكا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو أن المنتخب البرازيلي لم يعد المرشح الأقوى للفوز بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 في البرازيل، بسبب إصابة نجمه البارز نيمار، وتأكد غيابه عن فعاليات هذه النسخة.

وأشار ريفالدو إلى أن غياب نيمار عن صفوف السامبا البرازيلية يفتح الطريق أمام ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على لقب البطولة.

وأوضح ريفالدو نجم برشلونة الإسباني سابقاً أنه يتمنى مشاهدة نيمار مجدداً في صفوف برشلونة إلى جوار المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

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وكان نيمار تعرض للإصابة في أربطة الكاحل بالقدم اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال المباراة الودية التي فاز فيها على نظيره القطري أمس الأول الأربعاء، وتأكد غيابه عن صفوف المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2019.

وقال ريفالدو: «أرى المنتخب البرازيلي مرشحاً عندما يكون نيمار مع الفريق. إنه لاعب يصنع الفارق. وبعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، يرغب نيمار في أن يؤكد للجميع أنه لاعب من طراز عالمي. المنافسة الآن أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت سابق».

وأكد ريفالدو أن منتخبات أخرى اكتسبت ثقلاً في المراهنات على لقب البطولة في ظل غياب نيمار.

وأوضح: «الأرجنتين وأوروجواي على سبيل المثال أصبحا من المرشحين بقوة للفوز باللقب، ولكن حان الوقت ليتحمل الفريق بأكمله المسؤولية».