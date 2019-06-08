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العروبة يستغني عن محترفيه الأجانب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

قرر نادي العروبة الاستغناء عن خدمات الثنائي الأجنبي البرازيلي أديلسون بيريرا والسنغالي كاريكاري بعد فشلهما في قيادة الفريق للصعود إلى دوري الخليج العربي، بعد أن حل الفريق العرباوي ثالثاً خلف حتا الوصيف الذي انتزع البطاقة الثانية بفارق هدف وحيد فيما ظفر خورفكان بدرع المسابقة.

من ناحية أخرى، ينتظر نادي العروبة قرار هيئة التمييز التي تعقد اجتماعها في ال 10 من من الشهر الجاري للفصل في شكوى العروبة ضد مصفوت بشأن المشاركة غير القانونية للاعب الإيفواري تشارلز سوهوسي بعد الطعن في المستندات التي سُجل بموجبها اللاعب الإيفواري مثار الشكوى في كشوفات فريق مصفوت بصفة مقيم من دون إتمام المدة القانونية، والتي تتيح له اللعب في مصفوت بصفة «مقيم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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