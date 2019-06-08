شكرا لقرائتكم خبر عن 712 بطاقة صفراء وحمراء رفعت في 182 مباراة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كان الموسم المنصرم ملوناً بالبطاقات الصفراء والحمراء التي رفعها قضاة الملاعب خلال مباريات المسابقة، وبلغ عددها 712 بطاقة رفعت في 182 مباراة.

وكان تطبيق تقنية «الفار» كفيلاً بتقليص بعض الأخطاء والقرارات التي اتخذت خلال المباريات، وإن لم تسهم في القضاء على الأخطاء التي ستبقى جزءاً من اللعبة.

وشهدت مباريات المسابقة رفع الحكام ل674 بطاقة صفراء، بينما كان حصاد البطاقات الحمر 38 بطاقة.

وكانت الجولة 23 الأكثر غزارة على مستوى البطاقات الحمر، بعدما شهدت رفع الحكام لخمس بطاقات حمر، في جولة تميزت بالتدخلات والقرارات الحاسمة من قضاة الملاعب.

وشهدت المرحلة 13 طرد 4 لاعبين، مقابل ثلاث بطاقات في الجولات 3 و17 و19 و20 و24، في الوقت الذي انتهت 9 جولات دون أي بطاقة حمراء.

أما بالنسبة إلى البطاقات الصفر، فكانت المرحلة 20 هي الأكثر غزارة برصيد 38 بطاقة، في الوقت الذي كانت المرحلة 12 هي الأقل برصيد 16 بطاقة صفراء، مقابل 17 في المرحلة 22.

وهنا سجل حالات الطرد في كل جولة:

الجولة الأولى: فيصل الخديم (بني ياس)، وسلطان الغافري (الوحدة).

الجولة الثانية: علي خصيف (الجزيرة).

الجولة الثالثة: وليد اليماحي (عجمان)، والبرازيلي فابيو ليما (الوصل).

الجولة الرابعة: البرازيلي فاندر (عجمان) وعامر عمر (الإمارات)، وحسن إبراهيم (شباب الأهلي).

الجولة الثامنة: الجزائري محمد بن يطو (الفجيرة).

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الجولة التاسعة: أحمد خميس (دبا الفجيرة).

الجولة العاشرة: الأردني ياسين البخيت (دبا الفجيرة)، وفهد خلفان (الإمارات).

الجولة 11: هزاع سالم (الوصل).

الجولة 13: عبدالرحمن أهلي (دبا الفجيرة)، خليفة الحمادي (الجزيرة)، بندر الأحبابي (العين)، محمد برغش (الوحدة).

الجولة 15: طارق أحمد (النصر)، البرازيلي راموس (اتحاد كلباء).

الجولة 17: مهند العنزي وإبراهيما دياكيه (العين)، غازي سبيل (الإمارات).

الجولة 18: حسن زهران (عجمان).

الجولة 19: سالم العزيزي (الوصل)، وعبدالله موسى (الإمارات)، وأحمد إبراهيم (دبا الفجيرة).

الجولة 20: علي مبخوت (الجزيرة)، ومنصور البلوشي ومحمد البيرق (اتحاد كلباء)

الجولة 23: حمدان الكمالي (الوحدة)، وسلطان السويدي (الظفرة)، والمالي دياباتي (الإمارات) وحسن المحرمي (بني ياس)، وماجد سرور (الشارقة).

الجولة 24: محمود خميس والبرازيلي دوترا (النصر)، وشاهين عبدالرحمن (الشارقة).

الجولة 26: مهند العنزي (العين).