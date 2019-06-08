عودة «النسور» لأضواء المحترفين.. وتألق لافت لفرق المراحل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر

حقق نادي خورفكان طفرة كروية كبيرة هذا الموسم على كل مستوياته السنية وفرقه الرياضية بدءاً بالفريق الأول الذي توج بلقب دوري الهواة، ومعانقة أضواء دوري المحترفين بعد غياب استمر عشر سنوات، فيما واصلت فرق المراحل السنية مسيرة التألق واعتلاء منصات التتويج أكثر من مرة عبر فوز فريق تحت 14 سنة بدرع دوري الأشبال (ب)، حاصداً العلامة الكاملة دون خسارة أو تعادل، كما كان التتويج أيضاً من نصيب فريق تحت 13 سنة، وفريق تحت 16 سنة.

كما كان التفوق هذا الموسم أيضاً من نصيب فريق كرة الصالات الحاصل على كأس الشباب، أما على صعيد الألعاب الأخرى كان لأبناء الخور نصيب وافر من الميداليات والمراكز الأولى في ألعاب القوى والجودو والدراجات وكرة اليد.

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وأكد عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان أن الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كان وراء التألق اللافت والإنجازات التي حققتها أندية الإمارة هذا الموسم، وخورفكان على وجه الخصوص بدءاً بالفريق الأول بطل الهواة، ثم الفرق السنية بمختلف فئاتها العمرية عبر الظفر بلقب العديد من المسابقات الكروية، فضلاً عن النتائج المشرفة التي حققتها الألعاب الفردية والجماعية بالنادي، والتي تعد شهادة نجاح لمنظومة العمل الفني والإداري في تهيئة المناخ وتذليل العقبات وتوفير الاحتياجات اللازمة، فضلاً عن الدعم والمساندة القوية من جانب مجلس الشارقة الرياضي، خاصة أن خورفكان لا يبحث عن النتائج الجيدة فقط في مسابقات المراحل السنية، بل إن التركيز منصب حول كيفية تطوير أداء اللاعبين الناشئين والشباب، بما يؤهلهم لبلوغ المراحل المتقدمة والمنتخبات الوطنية في أفضل جاهزية فنية وبدنية، مشيداً بالجهود المقدرة والدور الملموس للأجهزة الفنية والإدارية، ومهنئاً اللاعبين على ما حصدوه طوال موسم كامل مع المطالبة بضرورة مواصلة المسيرة بنفس القوة والحماسة لتحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات.

وحول تحضيرات الموسم الجديد، خاصة فيما يتعلق بالفريق الأول أكد عبدالعزيز النعيمي أن إدارته تسابق الزمن لتهيئة الأجواء الملائمة للفريق، ودعمه بأفضل العناصر حتى يتسنى له الظهور بالشكل اللائق والاستمرار بمنظومة المحترفين، وبالفعل نجح النادي في إبرام عدد من الصفقات الناجحة، ويجري التفاوض لانتداب عدد آخر من العناصر المحلية، والتعاقد مع محترفين أجانب على مستوى عالٍ، كما تنتظر إدارة النادي الإعلان الرسمي عن تشكيل شركة كرة القدم وحسم بعض الأمور المتعلقة بالمدرب الجديد، والمعسكر الخارجي المقرر في النمسا، وقد علم «الخليج الرياضي» أن البلجيكي بينسيك هاسي مدرب الرائد السعودي أقوى المرشحين لقيادة أبناء الخور في المحترفين.

وعن أعمال الصيانة اللازمة لاستاد خورفكان وتوسعة المدرجات، أشار النعيمي إلى أن العمل سيبدأ عقب نهاية عطلة العيد مباشرة، ومن المتوقع أن ينتهي في فترة أقصاها أربعة أشهر، وربما يكون ملعب نادي اتحاد كلباء بديلاً لاستضافة مباريات «نسور الخور» إلى حين تسلم الاستاد