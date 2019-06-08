الإيطالي فالي يقترب من تدريب سلة شباب الأهلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

اقتربت إدارة نادي شباب الأهلي من التعاقد مع المدرب الإيطالي والمحاضر الدولي جيورجلو فالي؛ لتدريب الفريق لأول لكرة السلة بالنادي والإشراف على الأجهزة الفنية لكافة فرق المراحل السنية لكرة السلة في النادي.

وكانت إدارة شباب الأهلي أنهت مهمة المدرب المصري أحمد مرعي في ختام الموسم السابق؛ رغم تحقيقه بطولة الدوري العام ووصوله إلى نهائي مسابقة «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» التي خسرها أمام النصر.

وتعول إدارة الألعاب الكثير من الآمال على المدرب الإيطالي إذا ما نجحت المفاوضات في التعاقد معه، والجدير بالذكر أن المفاوضات بدأت مع المدرب الإيطالي خلال تواجده في دبي مؤخراً خلال مشاركته في دورة المدربين التي نظمها الاتحاد الإماراتي للعبة قبل شهرين.