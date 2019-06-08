الاتحاد الدولي يمنح الشارة الدولية لأربعة حكام إماراتيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منح الاتحاد الدولي للقوة البدنية الشارة الدولية في التحكيم لثلاثة حكام إماراتيين هم كل من سعيد الماس ومحمد العجمي وفيصل الغيص الزعابي وذلك بعد نجاحهم في الاختبارات العملية والنظرية، التي اقيمت أمس في السويد على هامش إقامة منافسات بطول العالم بالقوة البدنية، وبمشاركة حكام من 66 دولة في العالم.

وبموجب ذلك أصبحت دولة الإمارات بالمركز الأول في عدد حكام القوة البدنية على مستوى الوطن العربي، بعد ارتفاع العدد إلى أربعة حكام دوليين إضافة إلى الحكم الدولي راشد العمري الذي نالها على هامش إقامة بطولة آسيا التي أقيمت في هونج كونج شهر إبريل الماضي، وتفوقت الإمارات على كل من الجزائر «حكمان» وكل من العراق وليبيا بواقع حكم واحد.

Advertisements

ويسمح الاتحاد الدولي للقوة البدنية ضمن لوائحه للاعبين الفائزين بميداليات أو مراكز متقدمة في بطولة العالم أو البطولة القارية بالاشتراك بدورات التأهيل التحكيمية وذلك ضمن توجهاته التطويرية للعبة.

وتقدم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوة البدنية فيصل الغيص الزعابي بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية ونائبه علي بن حيدر والأعضاء للثقة العالية التي أولوها للحكام المتفوقين والبارزين الناجحين في الاختبارات، والدعم الكامل الذي مهد للاحترافية في التحكيم الذي أصبح عليه حكام القوة البدنية الاحترافيون، وأشاد بجهود لجنة حكام القوة البدنية والتي يشرف عليها رئيسها إبراهيم آل علي.

وقال الغيص: «سعينا بقوة للوصول للشارة الدولية لحكام القوة البدنية وهي ضمن توجهات لجنة حكام القوة البدنية التي عمل عليها الاتحاد بشكل مبكر ونظم بسببها دورات تطويرية وورش عمل مستمرة قادت لنيل الشارة الدولية، تمهيداً لاستضافة دولة الإمارات لبطولة العالم والتي ستقام في دبي نوفمبر من العام الحالي»، وأكد ثقة الاتحادين الآسيوي والدولي للقوة البدنية بمحكمي القوة البدنية الإماراتيين بمنحهم 4 بطاقات تحكيمية في المونديال القادم متفوقاً على جميع الدول المشاركة.