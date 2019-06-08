لارا صوايا: يوم تاريخي وسباقات مشهودة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت لارا صوايا المدير التنفيذي للمهرجان أن الجمهور الغفير الذي يقدر بأكثر من 50 ألف متفرج استمتع بيوم تاريخي من السباقات المشهودة، التي تألفت من سباق كأس زايد الذي يحمل اسماً غالياً على القلوب وشهد تنافساً قوياً.

وأضافت بأن مونديال أم الإمارات للسيدات شهد فوز وتألق الفارسة السويدية اولريكا هولمكويست التي حققت رباعية في السباقات الستة التي تألف منها المهرجان الحاشد، والتي شهدت رفع علم الإمارات على سارية المضمار بالتزامن مع اليوم الوطني للسويد.

وقالت إن الفارسة الناشئة الفا مالمستروم كانت على قدر التحدي في سباق بطولة الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان الدولية للبوني، وتأهلت للنهائيات التي ستقام في أبوظبي.

وتقدمت لارا صوايا بالشكر والتقدير إلى سفارة دولة الإمارات في ستوكهولم على القيام بالتسهيلات التي ساعدت بصورة كبيرة على إنجاح السباق، وللسكرتير الثاني محمد بن جاسم بن خلفان بالحضور وتتويج الفائزين.