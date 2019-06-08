مجلة فرنسية: الكاف يتسبب في أزمة سياسية بين تونس والمغرب

ترجمة محمد بشاري

ذكرت مجلة لوبوا الفرنسيةle point أن قرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"الكاف" بإعادة مباراة إياب الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا،تسبب في حالة من الصدام الدبلوماسي بين المغرب و تونس.

وأضافت المجلة أن بعض الخبراء السياسيين في تونس بات يتحدثون عن "هزيمة دبلوماسية"لبلادهم بعد قرار الكاف ، حيث كشف الباحث السياسي التونسي شوقي عبيد عن مدى قوة "اللوبي المغربي" داخل الكاف والذي أدى إلى إلغاء نتيجة المباراة حسب قوله.

وأشارت المجلة إلى أن البعض الأخر في تونس طالب بإستدعاء السفير المغربي لدى بلادهم، وأن غياب تقنية" VAR" خلال المباراة زاد من سوء سمعة الكاف، وبات الصراع التونسي المغربي أكثر واقعيًا حول هذا الأمر.