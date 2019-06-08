ترجمة محمد بشاري
ذكرت مجلة لوبوا الفرنسيةle point أن قرار الإتحاد الأفريقي لكرة القدم"الكاف" بإعادة مباراة إياب الوداد المغربي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا،تسبب في حالة من الصدام الدبلوماسي بين المغرب و تونس.
وأضافت المجلة أن بعض الخبراء السياسيين في تونس بات يتحدثون عن "هزيمة دبلوماسية"لبلادهم بعد قرار الكاف ، حيث كشف الباحث السياسي التونسي شوقي عبيد عن مدى قوة "اللوبي المغربي" داخل الكاف والذي أدى إلى إلغاء نتيجة المباراة حسب قوله.
وأشارت المجلة إلى أن البعض الأخر في تونس طالب بإستدعاء السفير المغربي لدى بلادهم، وأن غياب تقنية" VAR" خلال المباراة زاد من سوء سمعة الكاف، وبات الصراع التونسي المغربي أكثر واقعيًا حول هذا الأمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة فرنسية: الكاف يتسبب في أزمة سياسية بين تونس والمغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.