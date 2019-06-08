كتب إبراهيم جادالله نشر محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى صورة له فى البحر عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر معلنًا بداية فترة الاستجمام والراحة قبل بداية رحلته مع الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس الامم الافريقية 2019. ولم يفصح صلاح عن المكان الذى يتواجد به للاستجمام ولكن أكد شهود عيان من سكان الجونة بالغردقة انهم شاهدوا صلاح هناك وأنه يتواجد باحد الاماكن التى تتمتع بخصوصية عالية ولها شاطئها الخاص ويقوم الامن الداخلى لمنتجعات الجونه بتوفير خصوصية عالية للاعب بناء على رغبته خاصة بعد عدم تمكنه من أداء صلاة العيد بمسقط...

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كانت هذه تفاصيل خبر خصوصية عالية.. محمد صلاح يستجم في الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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