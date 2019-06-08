سوبر كورة.. 3 قرارات حاسمة يتخذها مجلس الأهلى الليلة أبرزها مصير لاسارتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا مهما مساء اليوم في مقر النادي بالجزيرة، لاتخاذ 3 قرارات مهمة. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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