شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون العرب يقيم اختبارات الناشئين بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم السبت نادي المقاولون العرب إجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادي في الجبل الأخضر.

وقال محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، إن الاختبارات ستقام للمراحل السنية من مواليد 1997 وحتى مواليد 2011، على أن تتبعها الاختبارات الخارجية في الأقاليم المختلفة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48، ويتبقى لذئاب الجبل مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المقرر اقامتها بعد كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يونية المقبل.