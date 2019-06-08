سوبر كورة.."ضحية الأهلى فى الميركاتو" أزارو كعب دائر من فرنسا للصين إلى الجزائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات المغربى وليد أزارو، مهاجم فريق الأهلى، على موعد مع الرحيل عن القلعة الحمراء، فى ظل مساعى مسئولو الأحمر للتعاقد مع مهاجم أجنب، وبحث اللاعب المستمر عن عروض خارجية.

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