شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 7/6/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها خوض المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه المسائي في ثاني أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي تمزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

جنش ينضم للتدريبات الجماعية للمنتخب غداً

أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه المسائي في ثاني أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي تمزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

الزمالك يُفضل خوض معسكر عربى بسبب الوديات استعدادًا لحسم الدورى

يفضل مسئولو الزمالك، خوض الفريق الأبيض لمعسكر فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى ستتم إقامتها استعدادًا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى الأهلى.

الخطيب يناقش احتياجات الأهلي في جلسة خاصة مع لاسارتي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند

أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول في طشقند تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي 9 و11 يونيو الجاري، وشارك في المران جميع اللاعبين،

إمام عاشور يخطر حرس الحدود برغبته فى الانتقال للزمالك

استقرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك على فتح خطوط المفاوضات فى الفترة المقبلة، من أجل ضم إمام عاشور، صانع ألعاب حرس الحدود..

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أيمن حفنى يتراجع عن فكرة الرحيل عن الزمالك بسبب خالد جلال

قرر أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، التراجع عن فكرة الرحيل عن الفريق الأبيض بعدما طلب من مجلس الإدارة السماح له بخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل..

تنزانيا فى القاهرة اليوم وغينيا تصل 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وديًا

تصل اليوم الي القاهرة بعثة المنتخب التنزاني الذي سيلاقي المنتخب الوطني وديا يوم 13 من الشهر الجاري ، بينما تصل بعثة المنتخب الغيني الي الاسكندرية يوم 14 لمواجهة المنتخب المصري وديا يوم 16 يونيو الحالي.

محمد عادل يدير لقاء مصر وتنزانيا ومعروف لمباراة غينيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقمى الحكام الذين سيديران مباراتى المنتخب الوطنى أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الجارى.

هداية ملاك تفوز على حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائى الجائزة الكبرى للتايكندو

تأهلت هداية ملاك، لاعبة المنتخب الوطني الأول للتايكوندو، لنصف نهائي بطولة الجائزة الكبرى، المقامة حاليا في العاصمة الإيطالية "روما".

أجيرى: عبد الله السعيد و سليمان"مختلفين".. وتأجيل الدورى قرار "ممتاز"

أبدى خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيوالحالي حتى 19 يوليوالمقبل.

أجيرى: عبد الله السعيد و سليمان"مختلفين".. وتأجيل الدورى قرار "ممتاز"