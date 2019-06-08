شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: الأهلى إقترب من حصد الدورى و لاسارتى لسه مخدش فرصته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر ريان نجم فريق الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن الأحمر إقترب من حصد بطولة الدورى الممتاز بعد تعثر الزمالك فى المباريات السابقة أمام حرس الحدود والانتاج الحربى ويتبقى له مواجهتين فقط أمام المقاولون العرب و الزمالك وقادر على حصد الـ6 نقاط والتتويج باللقب.

وأوضح ياسر ريان خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أن الأوروجويانى مارتن لاسارتى أنه لم ياخذ الفرصة كاملة للحكم عليه فى تدريب الأهلى خلال الفترة القادمة حيث قام بادارة بعض المباريات بشكل جيد و البعض الأخر بشكل يوجد بيه أخطاء .

وأشار ياسر ريان أن فريق الأهلى يحتاج الى التدعيم بلاعب فى كل مركز خلال فترة الأنتقالات الصيفية المقبلة بعد أزمة الاصابات الذى تواجدت بلاعبى الفريق هذا الموسم وكثرة المشاركة فى البطولات .

وكشف ياسر ريان أن الثنائى حسين الشحات و رمضان صبحى من أفضل الصفقات التى تمت للفريق الأحمر خلال الفترة الماضية بعد الاداء الرائع الذى ظهروا عليه بمباريات بطولة الدورى الممتاز .