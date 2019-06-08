شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين مصيلحى وطلعت يوسف لوضع خريطة طريق الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، جلسة مع طلعت يوسف، المدير الفني السابق ، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل وضع خارطة الطريق لفريق الكرة في الموسم الجديد، بعد ضمان زعيم الثغر البقاء في بطولة الدوري.
وكان طلعت يوسف، قد تولى تدريب الاتحاد السكندري في مباراة سموحة فقط، خلفًا لحلمي طولان، الذي تقدم باستقالته من منصبه عقب خسارة الفريق أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.
طلعت يوسف قد أكد في تصريحات سابقة، أن الاتحاد السكندري يحتاج بعض القرارات العاجلة لإصلاح ما ظهر في الموسم الجاري حتي لا يقع الفريق في أزمة دوامة الهبوط مرة أخري.
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