شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يطلب التعاقد مع خليفة حسام غالي في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مسئولي نادي الجونة، بعرض إلي الأهلي، لضم العربى بدر لاعب فريق الشباب فى الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements ويعد العربى بدر، من أفضل اللاعبين بفريق الشباب بالنادى الأهلى ويلقب بخليفة حسام غالى نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق والذى يشغل منصب مدير الكرة بفريق الجونة . وينتظر نادي الجونة رد مسئولي الأهلي لتحديد القيمة المالية للصفقة.

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