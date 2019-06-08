شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 7/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 7/6/2019، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها قرار أيمن حفنى صانع ألعاب الزمالك، بالتراجع عن فكرة الرحيل عن الفريق الأبيض بعدما طلب من مجلس الإدارة السماح له بخوض تجربة جديدة فى الموسم المقبل..

أدى اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه المسائي في ثاني أيام معسكره ببرج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام منتخبي تمزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الحالي قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

يفضل مسئولو الزمالك، خوض الفريق الأبيض لمعسكر فى إحدى الدول العربية خلال فترة الإعداد التى ستتم إقامتها استعدادًا لمواجهات الفريق المتبقية فى بطولة الدورى أمام الجونة والإسماعيلى الأهلى.

الخطيب يناقش احتياجات الأهلي في جلسة خاصة مع لاسارتي

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يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق خلال الأسبوع المقبل من أجل مناقشة عدة أمور خاصة بالفريق.

المنتخب الأوليمبي يؤدي مرانه الأول في طشقند

أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول في طشقند تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، استعدادا للقاء أوزبكستان وديا يومي 9 و11 يونيو الجاري، وشارك في المران جميع اللاعبين،

إمام عاشور يخطر حرس الحدود برغبته فى الانتقال للزمالك

استقرت إدارة قطاع الكرة بنادى الزمالك على فتح خطوط المفاوضات فى الفترة المقبلة، من أجل ضم إمام عاشور، صانع ألعاب حرس الحدود..

تنزانيا فى القاهرة اليوم وغينيا تصل 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وديًا

تصل اليوم الي القاهرة بعثة المنتخب التنزاني الذي سيلاقي المنتخب الوطني وديا يوم 13 من الشهر الجاري ، بينما تصل بعثة المنتخب الغيني الي الاسكندرية يوم 14 لمواجهة المنتخب المصري وديا يوم 16 يونيو الحالي.