لهيطة : التبديل متاح بقائمة المنتخب قبل انطلاق بطولة أفريقيا بـ24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، على الانتقادات التى واجهت الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة خافير أجيرى بعد اختيار القائمة المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال، "أجيرى مقتنع و سعيد باللاعبين الذين تم ضمهم " والتركيز يسيطر خلال المعسكر الأن المتواجد فى برج العرب بالاسكندرية . وأَضاف إيهاب لهيطة خلال تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورت، أنه سيتم تسجل 23 لاعب من بينهم 3 حراس مرمى للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستنطلق الشهر الجارى . Advertisements وأشار مدير منتخب مصر أنه متاح تغيير أسماء اللاعبين قبل انطلاق البطولة بـ24 ساعة بسبب ظروف الإصابات . وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس وتواجد 23 لاعبًا، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبي. كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).

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