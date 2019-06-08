شكرا لقرائتكم خبر عن صور ..هيكتور كوبر يزور معسكر المنتخب الأوليمبي فى أوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز، على زيارة بعثة المنتخب الأوليمبى، وكان في استقباله الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة واعضاء الجهاز الفنى.

واكد كوبر أنه يحب مصر ويعشق ترابها ولاينسي السنوات التي عمل فيها مديرا فنيا لمنتخبنا مشيرا إلى أن هناك فرق بين مصر واى دولة اخرى

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يخوض المنتخب الأولمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

و أصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعباً لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحى و مصطفى شوبير و أسامة جلال و محمود الجزار و أحمد رمضان و أحمد أيمن و محمد عبد السلام و محمد صادق و أحمد سعيد و كريم العراقى و أكرم توفيق و أحمد يوسف و غنام محمد و ناصر ماهر و إمام عاشور و أحمد حمدي و شريف رضا و عمار حمدي و صلاح محسن و ناصر منسي و مصطفي محمد و كريم يحيي و عمر مرموش و أحمد ياسر ريان.



هيكتور كوبر يزور مران المنتخب الأوليمبي (1)



هيكتور كوبر يزور مران المنتخب الأوليمبي (2)