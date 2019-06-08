تصفيات يورو 2020.. انتصارات عريضة لإسبانيا وأوكرانيا والسويد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد فاروق:

عاد المنتخب الإسباني بفوز عريض على حساب مضيفه جزر فارو، كما اكتسح المنتخب الأوكراني ضيفه الصربي، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

وضمن منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية، تغلب المنتخب التشيكي على ضيفه البلغاري بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل منتخب مونتينيجرو مع ضيفه كوسوفو بهدف لكل منهما.

وتقدم المنتخب التشيكي إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر برصيد ست نقاط، بينما تقدم كوسوفو للمركز الثالث برصيد نقطتين، متفوقًا بفارق الأهداف أمام بلغاريا ومونتينيجرو صاحبي المركزين الرابع والخامس بالرصيد ذاته.

وفي المجموعة الثانية اكتسح المنتخب الأوكراني ضيفه الصربي بخماسية نظيفة، بينما تعادل منتخبات ليتوانيا ولوكسمبورج بهدف لكل منهما.

وحافظ المنتخب الأوكراني على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام لوكسمبورج صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بينما يحتل المنتخب البرتغالي المركز الثالث برصيد نقطتين، أمام منتخبي ليتوانيا وصربيا برصيد نقطة وحيدة لكل منهما.

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وتغلب منتخب جورجيا على جبل طارق بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، بينما تعادل منتخب الدنمارك مع ضيفه الأيرلندي بهدف لكل منهما.

وحافظ المنتخب الأيرلندي على صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام المنتخب السويسري صاحب المركز الثاني برصيد أربع نقاط، بينما يحتل المنتخب الجورجي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، أمام منتخبي الدنمارك وجبل طارق بنقطتين وصفر من النقاط على الترتيب.

وفي المجموعة السادسة اكتسح المنتخب الإسباني مضيفه جزر فارو بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وتعادل منتخب النرويج مع ضيفه الروماني بهدفين لكل منهما، بينما تغلب منتخب السويد على ضيفه المالطي بثلاثية نظيفة.

واصل المنتخب الإسباني سيطرته على المجموعة برصيد تسع نقاط، ويلاحقه المنتخب الأوكراني برصيد سبع نقاط، أمام المنتخب الروماني صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بينما يحتل منتخب مالطة المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط، ويتبعه المنتخب النرويجي برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب جزر فارو المجموعة بدون رصيد.

واقتنص منتخب النمسا فوزًا على مضيفه السلوفيني بهدف نظيف، ضمن منافسات المجموعة السابعة، وعاد المنتخب البولندي من مقدونيا الشمالية بفوز بهدف نظيف، بينما تغلب منتخب الكيان الصهيوني على مضيفه اللاتفي بثلاثية نظيفة.

يتصدر المنتخب البولندي المجموعة برصيد تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام الكيان الصهيوني، بينما يحتل منتخب مقدونيا الشمالية المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة أمام النمسا، ويحتل المنتخب السلوفيني المركز الخامس برصيد نقطتين، فيما يتذيل المنتخب اللاتفي المجموعة بدون رصيد.