سعودي يفجر مفاجأة ويسقط عملاق المصارعة الحرة

حقق المصارع السعودي منصور الشهيل مفاجأة كبيرة بعدما استطاع أن يفوز بمعركة باتل رويال التي ضمت 50 مصارعًا، داخل مهرجان سوبر شون داون للمصارعهالحره علي الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضي.
وذلك بعد ان أطاح بالمصارع الايس ليفوز بجائزة
وشهدت المدرجات احتفالات عارمة بعدما توج منصور الشهيل ممثل دولة السعودية.
يذكر أن العام الماضي نجح شين مكمان في الفوز بها الموسم الماضي. ويقام مهرجان سوبر شون دوان سنوياً بالسعودية.
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