سعودي يفجر مفاجأة ويسقط عملاق المصارعة الحرة

حقق المصارع السعودي منصور الشهيل مفاجأة كبيرة بعدما استطاع أن يفوز بمعركة باتل رويال التي ضمت 50 مصارعًا، داخل مهرجان سوبر شون داون للمصارعه الحره علي الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضي. الحره علي الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضي. وذلك بعد ان أطاح بالمصارع الايس ليفوز بجائزة افضل لاعب في العالم. وشهدت المدرجات احتفالات عارمة بعدما توج منصور الشهيل ممثل دولة السعودية. Advertisements يذكر أن العام الماضي نجح شين مكمان في الفوز بها الموسم الماضي. ويقام مهرجان سوبر شون دوان سنوياً بالسعودية.

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