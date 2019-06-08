هيكتور كوبر يزور منتخب مصر الأوليمبي بأوزبكستان

حرص هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب أوزبكستان والمدرب محمود فايز على زيارة بعثة المنتخب الاوليمبى، وكان في استقباله الدكتور كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة واعضاء كرم كردى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة واعضاءالجهاز الفنى. وأكد كوبر أنه يحب مصر ويعشق ترابها ولاينسي السنوات التي عمل فيها مديراً فنياً لمنتخبنا مشيراً إلى أن هناك فرق بين مصر وأى دولة اخرى.

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