تعرف علي نتائج مواجهة سوبر شون دوان للمصارعة الحرة

أقيم منذ قليل مهرجان سوبر شون داون للمصارعة الحرة "دبليو دبليو اي" بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. وجاءت النتائج كالتالي: النزال الاول: سيت رولينز امام برين كوربين علي لقب بطولة اليونيفرسال ( بطل عرض الرو ) نجح سيت رولينز في تسيبته ليحافظ علي لقبه ثم تدخل بروك ليسنر لصرف عقد ماني ان ذابنك وقام سيت رولينز بضرب بروك تحت الحزام ثم قام بضربة بالكورس وتنفيذ الفنش الخاص به النزال الثاني فين بالور و امام أندرادي علي لقب بطولة الانتر كونتنتال ( بطولة القارات) نجح فين بالور في الحفاظ علي لقبه. قام بضربة بالكورس وتنفيذ الفنش الخاص بهفين بالور و امام أندرادي علي لقب بطولة الانتر كونتنتال ( بطولة القارات) نجح فين بالور في الحفاظ علي لقبه. النزال الثالث: رومان رينز ضد امام شين مكمان يفوز بعد تدخل درو ماكنتاير وتنفيذ الفنش الخاص بيه علي رومان ريز. Advertisements النزال الرابع: لارس سوليفان ضد لوتشا هاوس بارتي فوز لارس سوليفان نتيجة الاقصاء وضربة من قبل فريق هاوس بارتي. النزال الخامس: تريبل اتش ضد راندي أورتن استطاع راندي أورتن في الفوز علي تربيل ايتش عقب تنفيذ الحركه الخاص بيه أركي أو علي تربيل ايتش مرتين. النزال السادس: برون سترومان يهزم بوبي لاشلي النزال السابع: بين كوفي كينجستون و دولف زيجلر علي على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل بطل الاسماك دوان ونجح كوفي في الحفاظ علي لقبه النزال الثامن نزال باتل رويال بمشاركة ٥٠ رجل النزال الاخير.



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