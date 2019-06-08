بالفيديو.. فرنسا تسقط كوريا الجنوبية في افتتاح كأس العالم للسيدات

اكتسح منتخب فرنسا للسيدات نظيره الكوري الجنوبي بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما علي ملعب بارك دي برانس ضمن الجولة الأولى من افتتاح كأس العالم

للسيدات 2019 بفرنسا.

سجل الأهداف يوجيني لو سومر واماندين هنري في الدقيقتين 9، 85، ثم أضافت ويندي رينارد هدفين في الدقيقتين

35، 45.

وبهذه النتيجة يحصد المنتخب الفرنسي اول ثلاث نقاط في البطولة يحتل بها صدارة المجموع الأولى بشكل مؤقت حيث ينتظر ما ستسفر عنه مواجهة غد بين النرويج ونيجيريا بينما تذيل منتخب كوريا الجنوبية ترتيب المجموعة.

شاهد الأهداف :